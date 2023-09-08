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https://sputnik-georgia.ru/20230908/investitsii-v-gruziyu-rastut--novaya-statistika-282076339.html
Инвестиции в Грузию растут – новая статистика
Инвестиции в Грузию растут – новая статистика
На первом месте по инвестициям – финансовая и страховая деятельность 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T18:15+0400
2023-09-08T18:15+0400
экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение реинвестиций. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиада долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. По статистике, инвестиции во втором квартале текущего года сократились на 10,7% по срвнению с первым кварталом и выросли на 62,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Инвестиции также поступили из Чехии, Мальты, России, США, ОАЭ, Японии и Азербайджана. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика, обрабатывающая промышленность, торговля и недвижимость. Инвестиции также вкладывали в информацию и коммуникации, транспорт, искусство, отдых и развлечения, образование, административную деятельность. Реинвестиции Важным фактором в экономике во втором квартале стал большой объем реинвестиций – они выросли на 59,1% и составили 422,5 миллиона долларов. Во втором квартале 2022 года реинвестиции составляли 265,6 миллиона долларов. Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные&gt;&gt;Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР&gt;&gt;При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Инвестиции в Грузию растут – новая статистика

18:15 08.09.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на район Диди Дигоми в Тбилиси
Вид на район Диди Дигоми в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На первом месте по инвестициям – финансовая и страховая деятельность
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение реинвестиций.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиада долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.
По статистике, инвестиции во втором квартале текущего года сократились на 10,7% по срвнению с первым кварталом и выросли на 62,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.
Инвестиции в Грузию апрель-июнь 2023 г. Тройка стран-лидеров

Страна

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Великобритания

168,3

33,3

Турция

71,0

14,0

Нидерланды

62,7

12,4

Инвестиции также поступили из Чехии, Мальты, России, США, ОАЭ, Японии и Азербайджана.

Куда вкладывают?

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика, обрабатывающая промышленность, торговля и недвижимость.
Инвестиции в Грузию апрель-июнь 2023 г. Тройка отраслей-лидеров

Отрасль

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Финансовая и страховая деятельность

255,7

50,6

Энергетика

137,2

27,1

Обрабатывающая промышленность

35,6

7,0

Инвестиции также вкладывали в информацию и коммуникации, транспорт, искусство, отдых и развлечения, образование, административную деятельность.

Реинвестиции

Важным фактором в экономике во втором квартале стал большой объем реинвестиций – они выросли на 59,1% и составили 422,5 миллиона долларов. Во втором квартале 2022 года реинвестиции составляли 265,6 миллиона долларов.
Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные>>
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР>>
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
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