https://sputnik-georgia.ru/20230908/investitsii-v-gruziyu-rastut--novaya-statistika-282076339.html

Инвестиции в Грузию растут – новая статистика

Инвестиции в Грузию растут – новая статистика

На первом месте по инвестициям – финансовая и страховая деятельность 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T18:15+0400

2023-09-08T18:15+0400

2023-09-08T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение реинвестиций. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиада долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. По статистике, инвестиции во втором квартале текущего года сократились на 10,7% по срвнению с первым кварталом и выросли на 62,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Инвестиции также поступили из Чехии, Мальты, России, США, ОАЭ, Японии и Азербайджана. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика, обрабатывающая промышленность, торговля и недвижимость. Инвестиции также вкладывали в информацию и коммуникации, транспорт, искусство, отдых и развлечения, образование, административную деятельность. Реинвестиции Важным фактором в экономике во втором квартале стал большой объем реинвестиций – они выросли на 59,1% и составили 422,5 миллиона долларов. Во втором квартале 2022 года реинвестиции составляли 265,6 миллиона долларов. Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные>>Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР>>При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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