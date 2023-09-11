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Смертельное ДТП на западе Грузии – автомобиль сбил пешехода
Смертельное ДТП на западе Грузии – автомобиль сбил пешехода
Водитель легкового автомобиля задержан 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T15:45+0400
2023-09-11T15:45+0400
2023-09-11T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Автомобилист сбил насмерть пешехода в селе Кахати Зугдидского района (регион Самегрело – Земо Сванети) на западе Грузии, сообщают местные СМИ. На месте происшествия мобилизована полиция. МВД начало расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". По информации СМИ, водитель автомобиля задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп, авария, жертвы
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп, авария, жертвы
Смертельное ДТП на западе Грузии – автомобиль сбил пешехода
15:45 11.09.2023 (обновлено: 15:48 11.09.2023)
Водитель легкового автомобиля задержан
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Автомобилист сбил насмерть пешехода в селе Кахати Зугдидского района (регион Самегрело – Земо Сванети) на западе Грузии, сообщают местные СМИ.
На месте происшествия мобилизована полиция.
МВД начало расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".
По информации СМИ, водитель автомобиля задержан.