https://sputnik-georgia.ru/20230911/stipendiyu-dlya-studentov-otlichnikov-udvaivayut-v-gruzii-282170801.html
Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии
Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии
Правительство Грузии намерено расширить проект по финансированию обучения студентов за границей за счет государства 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T19:52+0400
2023-09-11T19:52+0400
2023-09-11T20:38+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стипендия для студентов-отличников в Грузии с сегодняшнего дня увеличена со 150 до 300 лари (115 долларов), а также вдвое увеличено число стипендиатов – с 2,5 до 5 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании городского правительства. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии было зарегистрировано более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов. По словам премьера, критерии отбора студентов будут разработаны, а затем утверждены министром образования. Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию>>Как отметил премьер, министр образования Грузии Георгий Амилахвари работает над расширением проекта по обучению талантливых студентов из Грузии за границей за счет государства. Так во время первого премьерства Гарибашвили, 2013-2015 годы, был основан Международный центр образования, при помощи которого за границей бесплатно обучались более тысячи человек. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии
19:52 11.09.2023 (обновлено: 20:38 11.09.2023)
Правительство Грузии намерено расширить проект по финансированию обучения студентов за границей за счет государства
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стипендия для студентов-отличников в Грузии с сегодняшнего дня увеличена со 150 до 300 лари (115 долларов), а также вдвое увеличено число стипендиатов – с 2,5 до 5 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании городского правительства.
Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии было зарегистрировано более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов.
"Действующая программа предусматривает предоставление стипендии в размере 150 лари примерно 2500 студентам. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она составит 300 лари на каждого студента, и стипендию получат пять тысяч студентов- отличников", – заявил премьер.
По словам премьера, критерии отбора студентов будут разработаны, а затем утверждены министром образования.
Как отметил премьер, министр образования Грузии Георгий Амилахвари работает над расширением проекта по обучению талантливых студентов из Грузии за границей за счет государства.
Так во время первого премьерства Гарибашвили, 2013-2015 годы, был основан Международный центр образования, при помощи которого за границей бесплатно обучались более тысячи человек.
"Мы отобрали более 1000 лучших студентов-отличников и обучили их в лучших зарубежных университетах. Конечно, эти люди возвращаются, некоторые возвращаются, некоторые работают не только в госструктурах, но и в частных структурах, и в этом наше богатство и сила. Мы обязательно еще больше усилим этот проект, новый министр работает в этом направлении", – заявил Гарибашвили.
В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.