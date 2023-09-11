https://sputnik-georgia.ru/20230911/stipendiyu-dlya-studentov-otlichnikov-udvaivayut-v-gruzii-282170801.html

Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии

Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии

Правительство Грузии намерено расширить проект по финансированию обучения студентов за границей за счет государства 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T19:52+0400

2023-09-11T19:52+0400

2023-09-11T20:38+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24794/68/247946803_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_5ee90fbd8da071b0072e8e39eddfd503.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стипендия для студентов-отличников в Грузии с сегодняшнего дня увеличена со 150 до 300 лари (115 долларов), а также вдвое увеличено число стипендиатов – с 2,5 до 5 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании городского правительства. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии было зарегистрировано более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов. По словам премьера, критерии отбора студентов будут разработаны, а затем утверждены министром образования. Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию>>Как отметил премьер, министр образования Грузии Георгий Амилахвари работает над расширением проекта по обучению талантливых студентов из Грузии за границей за счет государства. Так во время первого премьерства Гарибашвили, 2013-2015 годы, был основан Международный центр образования, при помощи которого за границей бесплатно обучались более тысячи человек. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии