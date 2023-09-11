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https://sputnik-georgia.ru/20230911/stipendiyu-dlya-studentov-otlichnikov-udvaivayut-v-gruzii-282170801.html
Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии
Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии
Правительство Грузии намерено расширить проект по финансированию обучения студентов за границей за счет государства 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T19:52+0400
2023-09-11T20:38+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стипендия для студентов-отличников в Грузии с сегодняшнего дня увеличена со 150 до 300 лари (115 долларов), а также вдвое увеличено число стипендиатов – с 2,5 до 5 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании городского правительства. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии было зарегистрировано более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов. По словам премьера, критерии отбора студентов будут разработаны, а затем утверждены министром образования. Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию&gt;&gt;Как отметил премьер, министр образования Грузии Георгий Амилахвари работает над расширением проекта по обучению талантливых студентов из Грузии за границей за счет государства. Так во время первого премьерства Гарибашвили, 2013-2015 годы, был основан Международный центр образования, при помощи которого за границей бесплатно обучались более тысячи человек. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии

Стипендию для студентов-отличников удваивают в Грузии

19:52 11.09.2023 (обновлено: 20:38 11.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный университет
Тбилисский государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Правительство Грузии намерено расширить проект по финансированию обучения студентов за границей за счет государства
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стипендия для студентов-отличников в Грузии с сегодняшнего дня увеличена со 150 до 300 лари (115 долларов), а также вдвое увеличено число стипендиатов – с 2,5 до 5 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании городского правительства.
Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии было зарегистрировано более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов.

"Действующая программа предусматривает предоставление стипендии в размере 150 лари примерно 2500 студентам. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она составит 300 лари на каждого студента, и стипендию получат пять тысяч студентов- отличников", – заявил премьер.

По словам премьера, критерии отбора студентов будут разработаны, а затем утверждены министром образования.
Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию>>
Как отметил премьер, министр образования Грузии Георгий Амилахвари работает над расширением проекта по обучению талантливых студентов из Грузии за границей за счет государства.
Так во время первого премьерства Гарибашвили, 2013-2015 годы, был основан Международный центр образования, при помощи которого за границей бесплатно обучались более тысячи человек.

"Мы отобрали более 1000 лучших студентов-отличников и обучили их в лучших зарубежных университетах. Конечно, эти люди возвращаются, некоторые возвращаются, некоторые работают не только в госструктурах, но и в частных структурах, и в этом наше богатство и сила. Мы обязательно еще больше усилим этот проект, новый министр работает в этом направлении", – заявил Гарибашвили.

В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.
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