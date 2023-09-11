https://sputnik-georgia.ru/20230911/uspeshno-sdavshie-ene-abiturienty-iz-adzharii-poluchat-premiyu--282150170.html

Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию

Успешно сдавшие ЕНЭ абитуриенты из Аджарии получат премию

Размер денежных премий – 1 тысяча лари и 2 тысячи лари 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T07:01+0400

2023-09-11T07:01+0400

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грузия

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общество

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе пообещал денежную премию тем студентам из автономии, которые успешно сдали Единые национальные экзамены и получили грант на обучение в размере 70% и 100%. Размер денежных премий – 1 тысяча лари (около 385 долларов) и 2 тысячи лари (около 780 долларов). В этом году в вузы Грузии поступило более 3,3 тысячи абитуриентов из Аджарии, из них 150 студентов получили финансирование обучения от государства в размере 70% и 100%. По его словам, денежная премия от правительства должна послужить мотивацией для студентов. Правительство Аджарии реализует программы по содействию молодежи как внутри страны, так и за ее пределами. Бюджет программ и количество студентов увеличиваются ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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