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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 сентября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 сентября
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет ясная погода 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T10:22+0400
2023-09-11T10:22+0400
2023-09-11T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Синоптики на текущей неделе в Тбилиси прогнозируют в основном ясную погоду с кратковременными осадками. В понедельник, 11 сентября, в столице ,будет преимущественно облачно. Днем максимальная температура воздуха зафиксируется на отметке 20 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:18. Во вторник, 12 сентября, в Тбилиси днем сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки, однако во второй половине дня будет преимущественно ясно. Восход солнца будет в 06:37. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градуса тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:16. В среду, 13 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:14. В четверг, 14 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градус тепла, а днем поднимется максимум до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:12. В пятницу, 15 сентября, в столице Грузии сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:40. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11. В субботу, 16 сентября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:09. В воскресенье, 17 сентября, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:42. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:07.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 сентября
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет ясная погода
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Синоптики на текущей неделе в Тбилиси прогнозируют в основном ясную погоду с кратковременными осадками.
В понедельник, 11 сентября, в столице ,будет преимущественно облачно. Днем максимальная температура воздуха зафиксируется на отметке 20 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:18.
Во вторник, 12 сентября, в Тбилиси днем сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки, однако во второй половине дня будет преимущественно ясно. Восход солнца будет в 06:37.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:16.
В среду, 13 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода.
Восход солнца будет в 06:38.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:14.
В четверг, 14 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:39.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градус тепла, а днем поднимется максимум до 24 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:12.
В пятницу, 15 сентября, в столице Грузии сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:40.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:11.
В субботу, 16 сентября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:41.
Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:09.
В воскресенье, 17 сентября, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:42.
Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:07.