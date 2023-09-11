https://sputnik-georgia.ru/20230911/v-gurii-podschityvayut-uscherb-nanesennyy-stikhiey--rech-idet-o-desyatkakh-millionov-282156417.html

В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов

В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов

Окончательный ущерб будет подсчитан в течение нескольких дней 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T12:42+0400

2023-09-11T12:42+0400

2023-09-11T12:42+0400

происшествия

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арчил талаквадзе

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оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Ущерб, нанесенный стихией селам Ланчхутского и Озургетского районов Гурии на западе страны, по предварительной оценке, превысит десятки миллионов лари, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. По словам вице-спикера, первоочередной задачей властей было спасение людей из зоны риска. Следующий шаг – обеспечить им достойные и безопасные условия жилья. "Мы остаемся на связи с каждой семьей, которая после переселения нуждается в продуктах питания, предметах первой необходимости, а их так много. Все это обеспечивается из резервного фонда. Однако я хотел бы поблагодарить частный сектор и всех граждан, которые пришли в течение дня и выразили свою солидарность", – сказал Талаквадзе. По его словам, это было беспрецедентное единство – мэрии, центральных госслужб, полиции и всех структур, задействованных в сложнейших условиях. Ситуация в зоне стихийного бедствия в Гурии – последние данные>>Что касается оставшихся рисков, по его словам, в целях безопасности граждан вывезли из зоны стихийного бедствия, так как определенные риски в этом отношении все еще есть.В минувшее воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи населению. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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