https://sputnik-georgia.ru/20230911/v-gurii-podschityvayut-uscherb-nanesennyy-stikhiey--rech-idet-o-desyatkakh-millionov-282156417.html
В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов
В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов
Окончательный ущерб будет подсчитан в течение нескольких дней 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T12:42+0400
2023-09-11T12:42+0400
2023-09-11T12:42+0400
происшествия
грузия
новости
шови
арчил талаквадзе
гурия
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оползень
оползень в шови
ущерб
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Ущерб, нанесенный стихией селам Ланчхутского и Озургетского районов Гурии на западе страны, по предварительной оценке, превысит десятки миллионов лари, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. По словам вице-спикера, первоочередной задачей властей было спасение людей из зоны риска. Следующий шаг – обеспечить им достойные и безопасные условия жилья. "Мы остаемся на связи с каждой семьей, которая после переселения нуждается в продуктах питания, предметах первой необходимости, а их так много. Все это обеспечивается из резервного фонда. Однако я хотел бы поблагодарить частный сектор и всех граждан, которые пришли в течение дня и выразили свою солидарность", – сказал Талаквадзе. По его словам, это было беспрецедентное единство – мэрии, центральных госслужб, полиции и всех структур, задействованных в сложнейших условиях. Ситуация в зоне стихийного бедствия в Гурии – последние данные>>Что касается оставшихся рисков, по его словам, в целях безопасности граждан вывезли из зоны стихийного бедствия, так как определенные риски в этом отношении все еще есть.В минувшее воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи населению. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, арчил талаквадзе, гурия, рача, оползень, оползень в шови, ущерб
происшествия, грузия, новости, шови, арчил талаквадзе, гурия, рача, оползень, оползень в шови, ущерб
В Гурии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией – речь идет о десятках миллионов
Окончательный ущерб будет подсчитан в течение нескольких дней
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Ущерб, нанесенный стихией селам Ланчхутского и Озургетского районов Гурии на западе страны, по предварительной оценке, превысит десятки миллионов лари, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор.
"Возможно, мне, депутату парламента, было бы неправильно начинать говорить об этом до того, как будет подсчитан общий ущерб, но ущерб, скорее всего, превысит десятки миллионов лари, и его окончательное определение будет сделано в течение нескольких дней", – сказал Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам вице-спикера, первоочередной задачей властей было спасение людей из зоны риска. Следующий шаг – обеспечить им достойные и безопасные условия жилья.
"Мы остаемся на связи с каждой семьей, которая после переселения нуждается в продуктах питания, предметах первой необходимости, а их так много. Все это обеспечивается из резервного фонда. Однако я хотел бы поблагодарить частный сектор и всех граждан, которые пришли в течение дня и выразили свою солидарность", – сказал Талаквадзе.
По его словам, это было беспрецедентное единство – мэрии, центральных госслужб, полиции и всех структур, задействованных в сложнейших условиях.
Что касается оставшихся рисков, по его словам, в целях безопасности граждан вывезли из зоны стихийного бедствия, так как определенные риски в этом отношении все еще есть.
В минувшее воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи населению.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).