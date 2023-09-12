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Разрушительные наводнения в Ливии – более 9 тысяч человек пропали без вести

Разрушительные наводнения в Ливии – более 9 тысяч человек пропали без вести

До этого было известно о гибели двух тысяч человек, число жертв может резко вырасти 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T19:41+0400

2023-09-12T19:41+0400

2023-09-12T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщил представитель Красного Полумесяца в стране.Ранее Усама Хамад, глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирте, заявил, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил, что в Дерне пропали без вести 5-6 тысяч человек. По данным СМИ, число погибших может сильно вырасти.Ливия нуждается в любом международном сотрудничестве, необходимы более масштабные поисковые операции, добавил он.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах введен комендантский час.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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