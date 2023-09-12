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Безвиз для граждан Китая вступил в силу – детали
Безвиз для граждан Китая вступил в силу – детали
Накануне премьер Грузии заявил о решении ввести безвизовый режим для граждан Китая 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T23:28+0400
2023-09-12T23:28+0400
новости
грузия
китай
ираклий гарибашвили
туризм
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Постановление правительства Грузи о введении безвизового режима для граждан Китая вступило в силу. О том, что Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая, накануне заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам главы грузинского правительства, туристы из Китая считаются самыми желанными туристами во всем мире. Премьер также отметил, что между странами есть прямое авиасообщение.Согласно постановлению граждане Китая могут без визы въезжать в Грузию только с целью туризма и оставаться в стране в течение 30 дней. Безвизовый режим в Грузии действует для граждан 96 стран. Кроме граждан Китая и Украины, иностранцы могут находиться в Грузии в течение одного года. Для граждан Украины срок пребывания без виз в стране составляет два года. Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая&gt;&gt;В июле 2023 года Гарибашвили находился с рабочим визитом в Китае. В ходе визита было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человекПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, китай, ираклий гарибашвили, туризм
новости, грузия, китай, ираклий гарибашвили, туризм

Безвиз для граждан Китая вступил в силу – детали

23:28 12.09.2023
© photo: Sputnik / Maria Plotnikova / Перейти в фотобанкПекин, архивное фото
Пекин, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2023
© photo: Sputnik / Maria Plotnikova
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Накануне премьер Грузии заявил о решении ввести безвизовый режим для граждан Китая
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Постановление правительства Грузи о введении безвизового режима для граждан Китая вступило в силу.
О том, что Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая, накануне заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам главы грузинского правительства, туристы из Китая считаются самыми желанными туристами во всем мире. Премьер также отметил, что между странами есть прямое авиасообщение.
Согласно постановлению граждане Китая могут без визы въезжать в Грузию только с целью туризма и оставаться в стране в течение 30 дней.
Безвизовый режим в Грузии действует для граждан 96 стран. Кроме граждан Китая и Украины, иностранцы могут находиться в Грузии в течение одного года. Для граждан Украины срок пребывания без виз в стране составляет два года.
Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая>>
В июле 2023 года Гарибашвили находился с рабочим визитом в Китае. В ходе визита было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.
В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человек
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