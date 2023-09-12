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Борьба с наркоторговлей в Грузии: задержано 36 человек
Борьба с наркоторговлей в Грузии: задержано 36 человек
Среди задержанных восемь иностранных граждан 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T19:21+0400
2023-09-12T19:21+0400
2023-09-12T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Полиция задержала 36 человек, в том числе иностранных граждан, по обвинению в торговле наркотиками, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция проводилась в Тбилиси и восьми регионах Грузии. Среди задержанных за наркоторговлю 28 граждан Грузии, 8 иностранцев – граждане Украины, России, Египта, Нигерии, Йемена и Иордании. Из задержанных 28 граждан Грузии самым младшим 22 года, а самому старшему – 51 год. При этом 14 задержанных граждан Грузии были уже в прошлом судимы за различные преступления. Продавала наркотики во дворе древнего храма: украинку задержали в Грузии за наркоторговлю>>Что касается иностранных граждан, то среди них самому старшему из задержанных 58 лет, а самому молодому – 22 года. Из задержанных иностранных граждан один уже был судим ранее. Всем задержанным за торговлю наркотиками в Грузии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Для доказательства вины в наркоторговле сотрудники МВД Грузии осуществили контрольные закупки и записали их на видео.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Борьба с наркоторговлей в Грузии: задержано 36 человек
Среди задержанных восемь иностранных граждан
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Полиция задержала 36 человек, в том числе иностранных граждан, по обвинению в торговле наркотиками, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, операция проводилась в Тбилиси и восьми регионах Грузии.
Среди задержанных за наркоторговлю 28 граждан Грузии, 8 иностранцев – граждане Украины, России, Египта, Нигерии, Йемена и Иордании.
Из задержанных 28 граждан Грузии самым младшим 22 года, а самому старшему – 51 год. При этом 14 задержанных граждан Грузии были уже в прошлом судимы за различные преступления.
Что касается иностранных граждан, то среди них самому старшему из задержанных 58 лет, а самому молодому – 22 года. Из задержанных иностранных граждан один уже был судим ранее.
Всем задержанным за торговлю наркотиками в Грузии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Для доказательства вины в наркоторговле сотрудники МВД Грузии осуществили контрольные закупки и записали их на видео.