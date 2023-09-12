https://sputnik-georgia.ru/20230912/prodavala-narkotiki-vo-dvore-drevnego-khrama-ukrainku-zaderzhali-v-gruzii-za-narkotorgovlyu-282190096.html

Продавала наркотики во дворе древнего храма: украинку задержали в Грузии за наркоторговлю

Продавала наркотики во дворе древнего храма: украинку задержали в Грузии за наркоторговлю

С утра в Грузии проводится масштабная спецоперация по поимке наркоторговцев 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T14:23+0400

2023-09-12T14:23+0400

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наркоторговля

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Гражданку Украины задержали в ходе спецоперации в Грузии за реализацию наркотиков, которые она распределяла посредством тайников на территории кафедрального храма Светицховели во Мцхета, заявил глава центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе. Спецоперация началась во вторник утром одновременно в нескольких городах Грузии, в том числе в Тбилиси, Рустави, Кутаиси. Уже задержаны более 10 человек. Правоохранители провели контрольные закупки и вели их аудио- и видеозаписи. По его словам, в этом конкретном случае была идентифицирована организованная группа торговцев наркотиками. Пока задержаны три человека. Всего за последнее время по обвинению в наркопреступлениях правоохранителями задержан 41 человек, 32 из них – наркоторговцы. Среди задержанных граждане Грузии, России, Украины, Египта, Ирана, Нигерии, Йемена. Спецоперация в Тбилиси – задержаны наркоторговцы>>Были изъяты различные виды крупных и особо крупных партий наркотических средств, таких как кокаин, героин, "Альфа-ПВП", "LCD", марихуана. "Наверное, общество знает, что эти люди распределяют наркотики на разных локациях. Таких как подъезды, кладбища, скверы, парки и так далее. С нашей стороны на все подобные случаи происходит соответствующее реагирование", – заявил Купатадзе. По его словам, спецоперация продолжится до конца дня. Число задержанных увеличится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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