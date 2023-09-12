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Гражданам Грузии и РФ понадобится транзитная виза при путешествии через Великобританию
Гражданам Грузии и РФ понадобится транзитная виза при путешествии через Великобританию
Транзитная виза для посещения Великобритании оформляется на 48 часов 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T16:42+0400
2023-09-12T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Гражданам Грузии и России, путешествующим в Австралию, США или Новую Зеландию, с 6 октября 2023 года при полете через Великобританию понадобится транзитная виза, даже в том случае, если они не покидают транзитную зону, информация опубликована на сайте правительства Великобритании. Виза будет необходима, если с момента посещения этих трех стран прошло менее шести месяцев по действующей визе, сообщается на сайте.Кроме того, визы нужны будут гражданам Грузии при наличии постоянного вида на жительство в этих трех странах и при иммиграции, а также при наличии въездной визы в страны Шенгенской зоны. Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая>>Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте визовой и иммиграционной службы, уплатив визовый сбор.Уточняется, что транзитная виза не понадобится гражданам Грузии и России, которые купили и оплатили билеты до 8 сентября 00:01 по британскому времени при условии, что прибывают в Великобританию до 6 октября 00:01 по британскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Гражданам Грузии и РФ понадобится транзитная виза при путешествии через Великобританию
16:42 12.09.2023 (обновлено: 17:32 12.09.2023)
Транзитная виза для посещения Великобритании оформляется на 48 часов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Гражданам Грузии и России, путешествующим в Австралию, США или Новую Зеландию, с 6 октября 2023 года при полете через Великобританию понадобится транзитная виза, даже в том случае, если они не покидают транзитную зону, информация опубликована на сайте правительства Великобритании.
Виза будет необходима, если с момента посещения этих трех стран прошло менее шести месяцев по действующей визе, сообщается на сайте
.
Кроме того, визы нужны будут гражданам Грузии при наличии постоянного вида на жительство в этих трех странах и при иммиграции, а также при наличии въездной визы в страны Шенгенской зоны.
Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте
визовой и иммиграционной службы, уплатив визовый сбор.
Уточняется, что транзитная виза не понадобится гражданам Грузии и России, которые купили и оплатили билеты до 8 сентября 00:01 по британскому времени при условии, что прибывают в Великобританию до 6 октября 00:01 по британскому времени.