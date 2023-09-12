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Грузия стала почетным гостем на винном фестивале в Южной Корее
Грузия стала почетным гостем на винном фестивале в Южной Корее
Грузия развивает новые направления для экспорта вина 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T07:01+0400
2023-09-12T07:01+0400
2023-09-12T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия приняла участие в качестве почетного гостя на международном фестивале вина в Южной Корее, представив продукцию 15 грузинских производителей вина, сообщает Национальное агентство вина.При поддержке Агентства на международном фестивале Daejeon International Wine Festival в корейском городе Тэджон были представлены вина как крупных компаний, так и небольших погребов. На фестивале присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Корее Тараш Папаскуа и мэр Тэджона Ли Чан У. Как отметили в Агентстве, презентация грузинского вина на подобных масштабных мероприятиях служит диверсификации экспортных рынков грузинского вина. Популяризация вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи>>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, южная корея, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии
новости, грузия, экономика, южная корея, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Грузия стала почетным гостем на винном фестивале в Южной Корее
Грузия развивает новые направления для экспорта вина
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия приняла участие в качестве почетного гостя на международном фестивале вина в Южной Корее, представив продукцию 15 грузинских производителей вина, сообщает Национальное агентство вина.
При поддержке Агентства на международном фестивале Daejeon International Wine Festival в корейском городе Тэджон были представлены вина как крупных компаний, так и небольших погребов.
На фестивале присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Корее Тараш Папаскуа и мэр Тэджона Ли Чан У.
Как отметили в Агентстве, презентация грузинского вина на подобных масштабных мероприятиях служит диверсификации экспортных рынков грузинского вина.
Популяризация вина
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта.
Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).
Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.