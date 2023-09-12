https://sputnik-georgia.ru/20230912/multilingvizm-v-sisteme-obrazovaniya---v-tbilisi-prokhodit-mezhdunarodnaya-konferentsiya-282182198.html

Мультилингвизм в системе образования – в Тбилиси проходит международная конференция

Мультилингвизм в системе образования – в Тбилиси проходит международная конференция

Этот вопрос актуален для Грузии, в которой проживают этнические меньшинства 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T11:31+0400

2023-09-12T11:31+0400

2023-09-12T12:48+0400

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тбилиси

джаба самушия

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Международная конференция под названием "Изучение/преподавание второго языка в контексте мультилингвистического образования" открылась в Тбилисском государственном университете, сообщает пресс-служба ВУЗа. Вместе с грузинскими специалистами и экспертами в конференции принимают участие 132 представителя из 23 стран. Как отметили участники конференции, подходы многоязычного образования особенно актуальны в странах, где расселены этнические меньшинства.Грузия – многонациональная страна, в которой, помимо этнических грузин, проживают азербайджанцы, армяне, греки, украинцы, русские. В ряде районов, где компактно проживают этнические меньшинства, остается проблема незнания государственного языка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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