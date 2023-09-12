https://sputnik-georgia.ru/20230912/obrazets-patriotizma-i-nravstvennosti--116-let-proshlo-so-dnya-ubiystva-ili-chavchavadze--282206559.html

Образец патриотизма и нравственности – 116 лет прошло со дня убийства Ильи Чавчавадзе

Образец патриотизма и нравственности – 116 лет прошло со дня убийства Ильи Чавчавадзе

Илья Чавчавадзе причислен к лику святых 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T20:22+0400

2023-09-12T20:22+0400

2023-09-12T20:23+0400

грузия

новости

илья чавчавадзе

ираклий гарибашвили

сагурамо

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинский поэт и общественный деятель Илья Чавчавадзе, со дня смерти которого прошло 116 лет, считается отцом нации, образцом для подражания, патриотизма и нравственности благодаря своему служению стране и Господу, говорится в сообщении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Гарибашвили также напомнил, что церковь Грузии причислила Илью Чавчавадзе к лику святых и назвала Илия Праведный.Князь Илья Чавчавадзе (1837-1907) – грузинский поэт, публицист, политический и общественный деятель, борец за независимость Грузии. В 1987 году канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илия Праведный. Илья был обладателем огромной харизмы. Главной причиной для политического убийства князя стала невероятная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов. Когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты "Могзаури" ("Путешественник") не дала результата, ему был вынесен смертный приговор. Чавчавадзе был убит 12 сентября 1907 года, когда он со своей супругой Ольгой путешествовал из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске. Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили, которая остановила коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде: "Я Илья, не стреляйте". Ответ Гиглы был следующим: "Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять". По многочисленным исследованиям грузинских криминалистов, историков и врачей отмечалось, что в Илью стреляли не спереди, как было указано в акте вскрытия, а сзади. Это указывает на то, что выстрел не мог произойти со стороны банды Бербичашвили, которая стояла спереди. Он произошел из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, илья чавчавадзе, ираклий гарибашвили, сагурамо, грузинская православная церковь