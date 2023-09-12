https://sputnik-georgia.ru/20230912/ochen-bolshoy-skachok--premer-gruzii-o-roste-ekonomiki-v-strane-282176133.html

"Очень большой скачок" – премьер Грузии о росте экономики в стране

"Очень большой скачок" – премьер Грузии о росте экономики в стране

Народ Грузии богатеет, бизнес и страна развиваются, заявил премьер 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T09:00+0400

2023-09-12T09:00+0400

2023-09-12T09:00+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Экономика Грузии выросла примерно на 30 миллиардов лари за последние три года, что является большим скачком, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. По словам премьера, этот результат необходимо сохранить, защитить и еще больше укрепить. С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера>>Гарибашвили привел пример, что общий объем депозитов граждан Грузии в 2012 году, в год прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", составлял примерно более 2 миллиардов долларов и столько же в национальной валюте, лари. По словам премьера, правительство поддерживает этот курс и тенденцию на протяжении последних 10 лет. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия