https://sputnik-georgia.ru/20230912/rtveli-2023-v-odnom-iz-rayonov-kakheti-ves-urozhay-vinograda-skupyat-chastnye-kompanii-282207087.html

Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании

Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплискаро региона Кахетии из-за высокой... 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T21:05+0400

2023-09-12T21:05+0400

2023-09-12T21:05+0400

грузия

экономика

новости

национальное агентство вина

кахети

телави

сигнахи

вино и виноделие грузии

виноград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259758003_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_ea3d952d9b19d925e56faba7c4ac3d5b.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплискаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии. Предприятия на основании контракта с государственной "Компанией по управлению урожаем" принимают побитый градом виноград по цене - 0,9 лари за килограмм. В Дедоплискаро такой контакт был оформлен с компанией "Картули песвеби". Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 300 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема виноград у фермеров. Ежедневно в процессе переработки винограда задействовано до 60 винодельческих предприятий, а с начала сбора урожая виноград обработали 115 заводов. Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. Поврежденный виноград Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации). В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети>>По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6234 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

телави

сигнахи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, телави, сигнахи, вино и виноделие грузии, виноград