https://sputnik-georgia.ru/20230912/rtveli-2023-v-odnom-iz-rayonov-kakheti-ves-urozhay-vinograda-skupyat-chastnye-kompanii-282207087.html
Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании
Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплискаро региона Кахетии из-за высокой... 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T21:05+0400
2023-09-12T21:05+0400
2023-09-12T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплискаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии. Предприятия на основании контракта с государственной "Компанией по управлению урожаем" принимают побитый градом виноград по цене - 0,9 лари за килограмм. В Дедоплискаро такой контакт был оформлен с компанией "Картули песвеби". Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 300 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема виноград у фермеров. Ежедневно в процессе переработки винограда задействовано до 60 винодельческих предприятий, а с начала сбора урожая виноград обработали 115 заводов. Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. Поврежденный виноград Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации). В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети>>По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6234 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, телави, сигнахи, вино и виноделие грузии, виноград
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, телави, сигнахи, вино и виноделие грузии, виноград
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплискаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
Предприятия на основании контракта с государственной "Компанией по управлению урожаем" принимают побитый градом виноград по цене - 0,9 лари за килограмм. В Дедоплискаро такой контакт был оформлен с компанией "Картули песвеби".
"Исходя из существующих запасов в районе Дедоплискаро и активности частного сектора не стало необходимости подключения "Картули песвеби" в процесс, и с 1 сентября с ними разорвали контракт", - говорится в сообщении.
Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахетии.
Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 300 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема виноград у фермеров. Ежедневно в процессе переработки винограда задействовано до 60 винодельческих предприятий, а с начала сбора урожая виноград обработали 115 заводов.
Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды.
Поврежденный виноград
Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на шести локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани (две локации).
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году.
По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм.
В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6234 GEL/$1.