https://sputnik-georgia.ru/20230912/set-zakladchikov-narkotikov-raskryta-v-gruzii-282206857.html

Сеть "закладчиков" наркотиков раскрыта в Грузии

Сеть "закладчиков" наркотиков раскрыта в Грузии

Задержанным за наркопреступления грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 12.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Полиция задержала трех человек, в том числе граждан Украины, по обвинению в организации сети дистанционной продажи наркотиков при помощи т. н. "закладок", сообщили в пресс-службе МВД Грузии.По данным МВД, задержанные раскладывали наркотические средства в определенных местах и после пересылали данные об их местонахождении через интернет. Ранее глава центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе рассказал журналистам, что местом для "закладок" наркотиков стала территория одного из древнейших храмов Грузии – кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета (регион Мцхета-Мтианети). Продавала наркотики во дворе древнего храма: украинку задержали в Грузии за наркоторговлю>>Всего за реализацию наркотиков в Грузии было задержано 36 человек, из которых восемь – иностранные граждане. Всем задержанным за торговлю наркотиками в Грузии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Для доказательства вины в наркоторговле сотрудники МВД Грузии осуществили контрольные закупки и записали их на видео.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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