https://sputnik-georgia.ru/20230912/uluchshenie-nalogovoy-sredy--v-tbilisi-prokhodit-konferentsiya-initsiativy-poyas-i-put-282200749.html
Улучшение налоговой среды – в Тбилиси проходит конференция "Инициативы пояс и путь"
Улучшение налоговой среды – в Тбилиси проходит конференция "Инициативы пояс и путь"
Грузия является страной-президентом четвертого форума BRITACOM 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T16:02+0400
2023-09-12T16:02+0400
2023-09-12T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Вопрос улучшения налоговой среды обсуждают на четвертой конференции BRITACOM (Belt and Road Initiative Tax Cooperation Mechanism), посвященной сотрудничеству налоговых администраций стран-участниц в рамках в Тбилиси, сообщает телеканал "Имеди". BRITACOM – это объединение около ста налоговых администраций стран-участниц "Инициативы пояс и путь", членами консультативного совета которого являются руководители и эксперты ведущих международных налоговых организаций. Конференция проводится один раз в год администрацией страны-президента BRITACOM. В 2023 году благодаря проведению мероприятия Грузия автоматически получила статус страны-президента четвертого форума BRITACOM, а глава Службы доходов Грузии Леван Какава стал председателем исполнительного совета. Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма>>Тематика конференции включает прозрачность процесса администрирования и снижение налогового давления, а также улучшение соблюдения законодательства, использование информационных технологий, активный диалог с бизнесом и другое. Административную сессию 12 сентября открыл министр финансов Лаша Хуцишвили, обратившись к участникам с приветственной речью. Хуцишвили подчеркнул важность сессии для обеспечения устойчивого развития BRITACOM и отметил, что эта платформа для обмена информацией и сотрудничества в налоговой сфере может сыграть свою уникальную роль в будущем в реализации международной налоговой повестки. Мероприятие "Инициативы пояс и путь" является площадкой высокого уровня и лучшей возможностью для обмена опытом и развития партнерских отношений. Кроме того, целью форума является дальнейшее углубление дружественных отношений между странами-членами BRITACOM и развитие дальнейшего сотрудничества между деловыми кругами. Служба доходов Министерства финансов проводит ежегодную конференцию 11-13 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, тбилиси, министерство финансов грузии
Улучшение налоговой среды – в Тбилиси проходит конференция "Инициативы пояс и путь"
16:02 12.09.2023 (обновлено: 16:24 12.09.2023)
Грузия является страной-президентом четвертого форума BRITACOM
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Вопрос улучшения налоговой среды обсуждают на четвертой конференции BRITACOM (Belt and Road Initiative Tax Cooperation Mechanism), посвященной сотрудничеству налоговых администраций стран-участниц в рамках в Тбилиси, сообщает телеканал "Имеди".
BRITACOM – это объединение около ста налоговых администраций стран-участниц "Инициативы пояс и путь", членами консультативного совета которого являются руководители и эксперты ведущих международных налоговых организаций. Конференция проводится один раз в год администрацией страны-президента BRITACOM.
В 2023 году благодаря проведению мероприятия Грузия автоматически получила статус страны-президента четвертого форума BRITACOM, а глава Службы доходов Грузии Леван Какава стал председателем исполнительного совета.
Тематика конференции включает прозрачность процесса администрирования и снижение налогового давления, а также улучшение соблюдения законодательства, использование информационных технологий, активный диалог с бизнесом и другое.
Административную сессию 12 сентября открыл министр финансов Лаша Хуцишвили, обратившись к участникам с приветственной речью.
Хуцишвили подчеркнул важность сессии для обеспечения устойчивого развития BRITACOM и отметил, что эта платформа для обмена информацией и сотрудничества в налоговой сфере может сыграть свою уникальную роль в будущем в реализации международной налоговой повестки.
Мероприятие "Инициативы пояс и путь" является площадкой высокого уровня и лучшей возможностью для обмена опытом и развития партнерских отношений. Кроме того, целью форума является дальнейшее углубление дружественных отношений между странами-членами BRITACOM и развитие дальнейшего сотрудничества между деловыми кругами.
Служба доходов Министерства финансов проводит ежегодную конференцию 11-13 сентября.