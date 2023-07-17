https://sputnik-georgia.ru/20230717/vvedenie-naloga-za-prozhivanie-v-otelyakh-gruzii--novaya-initsiativa-instituta-turizma-279620173.html

Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма

Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма

По результатам опроса представителей гостиниц в Батуми и Кобулети, 52% опрошенных идею приветствуют, считая, что сборы положительно отразятся на устойчивом... 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T09:01+0400

2023-07-17T09:01+0400

2023-07-17T09:01+0400

грузия

туризм

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ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Институт развития туризма Грузии предложил взымать с иностранных туристов сборы в размере одного лари в день за проживание в гостинице. Согласно инициативе, собранные налоги пойдут в бюджет местных муниципалитетов, которые в свою очередь потратят их на развитие своих городов и сел. По результатам опроса представителей гостиниц в Батуми и Кобулети, проведенного Институтом туризма, 52% опрошенных идею приветствуют, считая, что сборы положительно отразятся на устойчивом развитии сектора туризма. Бердзенишвили отметил, что если бы в этом году в Батуми действовала такая плата, то в условиях роста количества мест размещения, а также числа туристов и положительные прогнозы, муниципальный бюджет получил бы дополнительную сумму в размере 4-6 миллионов лари. По его словам, муниципалитеты смогут потратить эти средства на озеленение, обустройство зон отдыха, общественных туалетов, улучшение управления отходами, развитие спортивной инфраструктуры, проведение других видов культурно-спортивных мероприятий в межсезонье для стимулирования туристических потоков. Также поступившие деньги можно будет направить на развитие новых туристических маршрутов, увеличения парковочных мест и т. д. Насколько выросли доходы Грузии от туризма – версия инвестиционной компании >>"В европейской практике существует политика введения повышения налогов небольшими шагами. Например, можно сказать, что этот налог будет увеличиваться на 10 тетри каждый год. Поэтому, если учесть все это, через 5 лет в муниципальный бюджет условно может поступить 20-30 миллионов лари", – отметил он. По его словам, это означает, что управление туристической политикой даст еще больше возможностей органам местного самоуправления, повысится уровень децентрализации управления туризмом. Бердзенишвили подчеркнул, что в случае, если новшество войдет в силу, его внедрение для муниципалитетов будет добровольным. Кроме того, будет определен потолок налога, и муниципалитеты определят размер оплаты в пределах установленной суммы. Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма >>Отчет по новой инициативе Институт туризма подготовит к концу июля, после чего документ будет доступен общественности. Затем соответствующие поправки будут инициированы в парламенте. Бердзенишвили отмечает, что процесс долгий, и все может растянутся на год-два, а за это время будут максимально исключены все риски, которые могут последовать за внедрением новой практики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, батуми, кобулети, гостиница, новости