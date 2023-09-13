https://sputnik-georgia.ru/20230913/282228192.html

"Акция по указке Запада" - молдавская оппозиция осудила высылку главы Sputnik

"Акция по указке Запада" - молдавская оппозиция осудила высылку главы Sputnik

Ранее в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России. 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T12:41+0400

2023-09-13T12:41+0400

2023-09-13T14:55+0400

россия

в мире

новости

кишинев

тбилиси

вашингтон

дмитрий песков

sputnik

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282228371_0:196:1251:900_1920x0_80_0_0_34ce3c77bf7797405e17e61299d033b0.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова - очередная антироссийская акция властей Молдавии по указанию Запада, подобные действия в отношении журналистов продолжатся, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Утром стало известно, что Денисова депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. Он отметил, что Россия предпринимала множество усилий для сохранения хороших отношений с Молдавией - давала скидку за газ, открывала рынок, продлевала срок погашения долгов, - но все это не дает результата, поскольку Кишинев "просто выполняет указания извне". По словам депутата, у действующей власти нет реальных достижений в социально-экономическом плане, поэтому она делает ставку на русофобию, рассчитывая "победить на парламентских и особенно президентских выборах на фоне оголтелой пещерной русофобии". "У нас практически остановили вещание оппозиционных и почти всех русскоязычных каналов, закрыли около 15-20 интернет-порталов, задержали некоторых оппозиционных журналистов, в Молдавию не пускают журналистов из России, даже граждан не пускают, в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России", - отметил депутат. Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны>>В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кишинев

тбилиси

вашингтон

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, кишинев, тбилиси, вашингтон, дмитрий песков, sputnik, молдова