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"Акция по указке Запада" - молдавская оппозиция осудила высылку главы Sputnik
"Акция по указке Запада" - молдавская оппозиция осудила высылку главы Sputnik
Ранее в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России. 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T12:41+0400
2023-09-13T12:41+0400
2023-09-13T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова - очередная антироссийская акция властей Молдавии по указанию Запада, подобные действия в отношении журналистов продолжатся, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Утром стало известно, что Денисова депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. Он отметил, что Россия предпринимала множество усилий для сохранения хороших отношений с Молдавией - давала скидку за газ, открывала рынок, продлевала срок погашения долгов, - но все это не дает результата, поскольку Кишинев "просто выполняет указания извне". По словам депутата, у действующей власти нет реальных достижений в социально-экономическом плане, поэтому она делает ставку на русофобию, рассчитывая "победить на парламентских и особенно президентских выборах на фоне оголтелой пещерной русофобии". "У нас практически остановили вещание оппозиционных и почти всех русскоязычных каналов, закрыли около 15-20 интернет-порталов, задержали некоторых оппозиционных журналистов, в Молдавию не пускают журналистов из России, даже граждан не пускают, в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России", - отметил депутат. Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны>>В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, кишинев, тбилиси, вашингтон, дмитрий песков, sputnik, молдова
"Акция по указке Запада" - молдавская оппозиция осудила высылку главы Sputnik
12:41 13.09.2023 (обновлено: 14:55 13.09.2023)
Ранее в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России.
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik
. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова - очередная антироссийская акция властей Молдавии по указанию Запада, подобные действия в отношении журналистов продолжатся, заявил РИА Новости
депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Утром стало известно, что Денисова депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
"Все эти истеричные, неадекватные решения властей Молдавии полностью вписываются в политику Вашингтона и коллективного Запада, которая состоит в отмене России, ее изоляции, очернении и демонизации. Поэтому все колониальные режимы вроде Молдавии периодически заставляют делать антироссийские заявления, антироссийские демарши, антироссийские акции, чтобы провоцировать Россию", - заявил Цырдя.
Он отметил, что Россия предпринимала множество усилий для сохранения хороших отношений с Молдавией - давала скидку за газ, открывала рынок, продлевала срок погашения долгов, - но все это не дает результата, поскольку Кишинев "просто выполняет указания извне".
По словам депутата, у действующей власти нет реальных достижений в социально-экономическом плане, поэтому она делает ставку на русофобию, рассчитывая "победить на парламентских и особенно президентских выборах на фоне оголтелой пещерной русофобии".
"У нас практически остановили вещание оппозиционных и почти всех русскоязычных каналов, закрыли около 15-20 интернет-порталов, задержали некоторых оппозиционных журналистов, в Молдавию не пускают журналистов из России, даже граждан не пускают, в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России", - отметил депутат.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.