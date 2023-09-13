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Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя
Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны зачисткой внутреннего информационного поля властями.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей."Это такая же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия", – подчеркнула дипломат.Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны&gt;&gt;В Кишиневе не понимают, что такое свобода слова, права журналистов, убеждена Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, политика, молдова, кишинев, мария захарова, sputnik
россия, новости, политика, молдова, кишинев, мария захарова, sputnik

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

15:38 13.09.2023
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© photo: Sputnik
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Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны зачисткой внутреннего информационного поля властями.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

"Это зачистка собственного внутреннего информационного поля", – цитирует Захарову РИА Новости.

Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей.
"Это такая же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия", – подчеркнула дипломат.
Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны>>
В Кишиневе не понимают, что такое свобода слова, права журналистов, убеждена Захарова.
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