https://sputnik-georgia.ru/20230913/282229198.html

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T15:38+0400

2023-09-13T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны зачисткой внутреннего информационного поля властями.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.Захарова напомнила про закрытие российских каналов, множественные задержания и недопуски политологов и обозревателей."Это такая же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия", – подчеркнула дипломат.Посадили в машину и увезли в аэропорт – руководителя Sputnik Молдова депортируют из страны>>В Кишиневе не понимают, что такое свобода слова, права журналистов, убеждена Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, политика, молдова, кишинев, мария захарова, sputnik