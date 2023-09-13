https://sputnik-georgia.ru/20230913/dokhody-gruzii-ot-turizma--dannye-investkompanii-282209526.html

Доходы Грузии от туризма – данные инвесткомпании

Доходы Грузии от туризма – данные инвесткомпании

Доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T07:00+0400

2023-09-13T07:00+0400

2023-09-13T07:00+0400

туризм

экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в августе 2023 год составили 550 миллионов долларов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart. Всего, по данным Galt & Taggart, за восемь месяцев 2023 года доходы от туризма составили 2,9 млрд долларов, что на 34% больше, чем в январе-августе 2022 года. С 2023 года Национальная администрация туризма больше не публикует статистику ежемесячного количества визитеров, а лишь квартальные цифры. Поэтому на данный момент неизвестно, сколько человек посетило Грузию в пик туристического сезона, в июле-августе. По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. На что тратят деньги иностранцы в Грузии>>Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте граждане России, которые осуществили в первом полугодии 2023 года 577,6 тысячи визитов, на 133,7% больше, чем в январе-июне 2022 года. По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов. При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, экономика, грузия