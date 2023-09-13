https://sputnik-georgia.ru/20230913/dozhdi-i-grozy-kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-282227793.html

Дожди и грозы: какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Дожди и грозы: какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

На днях погода в Грузии значительно ухудшится 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T14:53+0400

2023-09-13T14:53+0400

2023-09-13T14:53+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252398231_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b07575461615d7e4a03dd2b5e3a5f4af.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, а в некоторых районах и град, ожидаются в Грузии с 13 до 15 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 13-14 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 13 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +25...+27 градусов. В горных регионах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с молниями, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. На западе Грузии борются с последствиями непогоды>>В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 13 сентября возможен кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, возможен град, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 13-14 сентября местами ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси