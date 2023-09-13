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Дожди и грозы: какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Дожди и грозы: какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
На днях погода в Грузии значительно ухудшится 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T14:53+0400
2023-09-13T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, а в некоторых районах и град, ожидаются в Грузии с 13 до 15 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 13-14 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 13 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +25...+27 градусов. В горных регионах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с молниями, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. На западе Грузии борются с последствиями непогоды&gt;&gt;В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 13 сентября возможен кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, возможен град, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 13-14 сентября местами ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси

Дожди и грозы: какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

14:53 13.09.2023
© photo: Sputnik / StringerСильный ливень в Батуми
Сильный ливень в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На днях погода в Грузии значительно ухудшится
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, а в некоторых районах и град, ожидаются в Грузии с 13 до 15 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси 13-14 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Поти) 13 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +25...+27 градусов.
В горных регионах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с молниями, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса.
На западе Грузии борются с последствиями непогоды>>
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 13 сентября возможен кратковременный дождь с грозой, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 13 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, возможен град, 14-15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 13-14 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой, 15 сентября осадков не будет. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 13-14 сентября местами ожидается кратковременный дождь с грозой, 15 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.
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