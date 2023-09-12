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На западе Грузии борются с последствиями непогоды
На западе Грузии борются с последствиями непогоды
Движение на дороге из Имерети в Аджарию ограничено из-за ремонтных работ 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T12:01+0400
2023-09-12T12:01+0400
2023-09-12T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стартовали работы по строительству временного моста на 32 км автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети в Западной Грузии, сообщает департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Мост и проезжая часть были повреждены 11 сентября в результате обильных осадков в ущелье. На указанном участке дороги запрещено движение всех видов транспортных средств.На месте мобилизованы временные мостовые конструкции и специальная техника. В параллельном режиме на месте работает проектная группа, которая готовит заключение. Обрушены часть моста и дороги – запрещено движение на дороге, ведущей из Имерети в Аджарию>>В период строительства временного моста легковые автомобили будут передвигаться по объездной дороге Букнари-Нагомари, а автомобили с прицепами и полуприцепами смогут ездить по автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети. Обильные осадки вот уже несколько дней создают проблемы жителям Западной Грузии. Так, в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, западная грузия, имерети, аджария, дороги
грузия, новости, западная грузия, имерети, аджария, дороги
На западе Грузии борются с последствиями непогоды
12:01 12.09.2023 (обновлено: 12:45 12.09.2023)
Движение на дороге из Имерети в Аджарию ограничено из-за ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стартовали работы по строительству временного моста на 32 км автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети в Западной Грузии, сообщает департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Мост и проезжая часть были повреждены 11 сентября в результате обильных осадков в ущелье. На указанном участке дороги запрещено движение всех видов транспортных средств.
На месте мобилизованы временные мостовые конструкции и специальная техника. В параллельном режиме на месте работает проектная группа, которая готовит заключение.
В период строительства временного моста легковые автомобили будут передвигаться по объездной дороге Букнари-Нагомари, а автомобили с прицепами и полуприцепами смогут ездить по автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети.
Обильные осадки вот уже несколько дней создают проблемы жителям Западной Грузии. Так, в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков.