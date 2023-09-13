https://sputnik-georgia.ru/20230913/minoborony-gruzii-oproverglo-informatsiyu-o-predlozhenii-ssha-razmestit-voennuyu-bazu-v-strane-282239534.html
Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране
Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране
Власти США якобы готовы были разместить в Грузии контингент из 1,8 тысячи военнослужащих 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T21:15+0400
2023-09-13T21:15+0400
2023-09-13T21:51+0400
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ираклий гарибашвили
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тбилиси
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии опровергло информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории страны и заявило, что распространенная в СМИ информация является абсолютной ложью. Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу. По данным телеканала, контингент из 1,8 тысячи человек брал на себя прямую ответственность за безопасность Грузии, но в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась от "исторической возможности". В качестве источника информации "Мтавари архи" использует интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Парламент Грузии отказался обсуждать петицию о запрете полетов в Россию>>В свою очередь Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра.Между тем возможное строительство американской военной базы в Грузии опровергли и в посольстве США.Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси, единое национальное движение
Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране
21:15 13.09.2023 (обновлено: 21:51 13.09.2023)
Власти США якобы готовы были разместить в Грузии контингент из 1,8 тысячи военнослужащих
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии опровергло информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории страны и заявило, что распространенная в СМИ информация является абсолютной ложью.
Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу. По данным телеканала, контингент из 1,8 тысячи человек брал на себя прямую ответственность за безопасность Грузии, но в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась от "исторической возможности".
"Указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации. Призываем общественность полагаться на проверенную информацию, особенно при обсуждении столь важной темы", – говорится в заявлении Минобороны Грузии.
В качестве источника информации "Мтавари архи" использует интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".
В свою очередь Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра.
"У нас были раунды встреч, но правительство "Грузинской мечты" выбрало, по их мнению, политику не раздражать Россию", – цитирует Басилая представителя посольства США.
Между тем возможное строительство американской военной базы в Грузии опровергли и в посольстве США.
"Отношения США и Грузии в сфере обороны были и продолжают основываться на укреплении оперативной совместимости и поддержке Грузии в сдерживании дальнейшей агрессии и защите ее суверенной территории, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для уточнения информации, распространяемой в СМИ, США не предлагали создание американской военной базы в Грузии", – говорится в заявлении посольства.
Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.
По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).