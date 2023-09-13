https://sputnik-georgia.ru/20230913/parlament-gruzii-otkazalsya-obsuzhdat-petitsiyu-o-zaprete-poletov-s-rossiey-282231199.html

Парламент Грузии отказался обсуждать петицию о запрете полетов с Россией

Парламент Грузии отказался обсуждать петицию о запрете полетов с Россией

Комитет счел нецелесообразным рассмотрение петиции 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T16:21+0400

2023-09-13T16:21+0400

2023-09-13T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике отказался от рассмотрения обращения с требованием отказа от прямого авиасообщения с Россией и введения визового режима для российских граждан. Петиция была внесена в законодательный орган от инициативной группы граждан с подписями чуть более 6 тысяч граждан. За рассмотрение документа выступили два оппозиционных депутата, а против – четыре от парламентского большинства. Соответственно, комитет счел нецелесообразным рассмотрение петиции. Много раз обосновывалось различными аргументами и позициями, почему не следует вводить санкции в отношении России, заявил Сонгулашвили и подчеркнул, что Грузия присоединяется ко всем международным санкциям. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Кварацхелия о требованиях Запада отменить авиасообщение с Россией – видео>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Что касается визитов россиян в Грузию, то в 2022 году страну они осуществили около 1,1 миллиона визитов. В первом квартале 2023 года они осуществили 256,8 тысячи визитов в Грузию. В целом россияне занимают первое место среди посещающих Грузию иностранцев с различными целями. Граждане России могут находиться в Грузии без виз в течение 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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