https://sputnik-georgia.ru/20230913/novyy-podvid-omikrona-shtamma-koronavirusa-vyyavili-v-armenii-282260565.html

Новый подвид омикрона-штамма коронавируса выявили в Армении

Новый подвид омикрона-штамма коронавируса выявили в Армении

В Армении растет число зарегистрированных случаев коронавируса 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T22:48+0400

2023-09-13T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый подвид варианта омикрон-штамма коронавируса Xbb.2.3 Акрукс выявлен в Армении, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава.В Армении, по данным на 12 сентября, зарегистрирован 71 случай COVID-19, что на 29 случаев больше аналогичного показателя за предыдущую неделю. А также увеличилось число положительных случаев тестирования до 29,1% (на прошлой неделе этот показатель составлял 28,4%)."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии>>Минздрав Армении предупреждает о предстоящем росте выявленных случаев ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и рекомендует вакцинироваться.При проявлении симптомов, схожих с ОРВИ (температура, головная боль, мышечная боль, ломота в теле, боль в горле, сухой кашель, насморк), необходимо обращаться в медучреждение для сдачи теста и получения своевременной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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