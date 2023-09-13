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Новый подвид омикрона-штамма коронавируса выявили в Армении
Новый подвид омикрона-штамма коронавируса выявили в Армении
В Армении растет число зарегистрированных случаев коронавируса 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T22:48+0400
2023-09-13T22:48+0400
2023-09-13T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый подвид варианта омикрон-штамма коронавируса Xbb.2.3 Акрукс выявлен в Армении, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава.В Армении, по данным на 12 сентября, зарегистрирован 71 случай COVID-19, что на 29 случаев больше аналогичного показателя за предыдущую неделю. А также увеличилось число положительных случаев тестирования до 29,1% (на прошлой неделе этот показатель составлял 28,4%)."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии>>Минздрав Армении предупреждает о предстоящем росте выявленных случаев ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и рекомендует вакцинироваться.При проявлении симптомов, схожих с ОРВИ (температура, головная боль, мышечная боль, ломота в теле, боль в горле, сухой кашель, насморк), необходимо обращаться в медучреждение для сдачи теста и получения своевременной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Новый подвид омикрона-штамма коронавируса выявили в Армении
22:48 13.09.2023 (обновлено: 23:22 13.09.2023)
В Армении растет число зарегистрированных случаев коронавируса
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Новый подвид варианта омикрон-штамма коронавируса Xbb.2.3 Акрукс выявлен в Армении, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Армении, по данным на 12 сентября, зарегистрирован 71 случай COVID-19, что на 29 случаев больше аналогичного показателя за предыдущую неделю. А также увеличилось число положительных случаев тестирования до 29,1% (на прошлой неделе этот показатель составлял 28,4%).
Минздрав Армении предупреждает о предстоящем росте выявленных случаев ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и рекомендует вакцинироваться.
При проявлении симптомов, схожих с ОРВИ (температура, головная боль, мышечная боль, ломота в теле, боль в горле, сухой кашель, насморк), необходимо обращаться в медучреждение для сдачи теста и получения своевременной помощи.