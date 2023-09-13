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Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"
Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T11:42+0400
2023-09-13T13:08+0400
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грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Однако, как отметил Сарджвеладзе, по этому поводу есть и разные точки зрения. "У нас была возможность провести некоторую дискуссию на этот счет. Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности", – отметил Сарджвеладзе. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии&gt;&gt;Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, молдова, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, молдова, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз

Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"

11:42 13.09.2023 (обновлено: 13:08 13.09.2023)
© Ministry of Justice of Georgia Михаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2023
© Ministry of Justice of Georgia
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Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

"Есть настрой в том направлении, что Европа должна расширяться. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС", – заявил Сарджвеладзе в Страсбурге, где парламентская делегация проводит встречи.

Однако, как отметил Сарджвеладзе, по этому поводу есть и разные точки зрения.
"У нас была возможность провести некоторую дискуссию на этот счет. Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности", – отметил Сарджвеладзе.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
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