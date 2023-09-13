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Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"
Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T11:42+0400
2023-09-13T11:42+0400
2023-09-13T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Однако, как отметил Сарджвеладзе, по этому поводу есть и разные точки зрения. "У нас была возможность провести некоторую дискуссию на этот счет. Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности", – отметил Сарджвеладзе. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, молдова, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
Расширение Евросоюза важно для безопасности ЕС – депутат "Грузинской мечты"
11:42 13.09.2023 (обновлено: 13:08 13.09.2023)
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Есть настрой в том направлении, что Европа должна расширяться. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС", – заявил Сарджвеладзе в Страсбурге, где парламентская делегация проводит встречи.
Однако, как отметил Сарджвеладзе, по этому поводу есть и разные точки зрения.
"У нас была возможность провести некоторую дискуссию на этот счет. Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности", – отметил Сарджвеладзе.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.