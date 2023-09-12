https://sputnik-georgia.ru/20230912/dveri-es-otkryty-no--borrel-obratilsya-k-gruzii-282188476.html

"Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии

"Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии

Глава дипломатии ЕС рассказал о факторах, препятствующих сближению Грузии с ЕС 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T14:03+0400

2023-09-12T14:03+0400

2023-09-12T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Евросоюз хочет, чтобы Грузия преуспела на европейском пути, и грузинские лидеры не должны упустить эту историческую возможность, говорится в письме Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте ЕС. Жозеп Боррель на прошлой неделе находился в Грузии с официальным визитом, в рамках которого состоялись встречи высокого уровня, в том числе с премьером Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также со спикером парламента Шалвой Папуашвили и с представителями политических партий. Как отметил Боррель, на прошлой неделе он впервые посетил Грузию в качестве Верховного представителя ЕС, вице-президента Еврокомиссии, чтобы сказать грузинским лидерам и гражданам, что Грузия принадлежит к европейской семье. "Однако, чтобы получить статус страны-кандидата, Грузии необходимо добиться значительного прогресса в деполяризации политической жизни, деолигархизации, реформе правосудия, избирательной реформе и плюрализме СМИ", – подчеркнул Боррель. Как отметил вице-президента Еврокомиссии, во время пребывания в Грузии все собеседники обращались с просьбой предоставить стране статус кандидата в ЕС в ближайшем будущем. "Это призыв, который мы постоянно слышим на протяжении последних месяцев от властей, оппозиции и представителей гражданского общества. Это призыв, который мы не хотим оставить неуслышанным", – отметил Боррель. Что сделала Грузия для получения статуса кандидата в ЕС? Мнения Гарибашвили и Борреля>>Однако, как отметил Боррель, на этом пути Грузии предъявлены четкие требования, изложенные в 12 приоритетах, выдвинутых Европейской комиссией. По словам Борреля, Грузия выполнила три из них. А вот по остальным девяти предстоит еще немало работы. Речь идет главным образом о деполяризации политической жизни, деолигархизации экономической, политической и социальной жизней, реформе правосудия, избирательной реформе, плюрализме СМИ и правах человека. "Одним из главных вызовов на европейском пути Грузии действительно является сильная политическая поляризация. Чтобы страна стала кандидатом в ЕС, всем политическим силам необходимо конструктивно работать вместе", – отметил Боррель. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений ЕСПЧ; избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель>>Как отметил Боррель, процесс вступления в ЕС – это национальное стремление, которое должно стоять над партийной политикой. Правительство и правящая партия должны работать над созданием условий, которые сделают это сотрудничество возможным. "Чтобы иметь возможность быстро продвигаться по европейскому пути Грузии, все институты страны должны работать вместе, т. е. сотрудничать. Грузинские лидеры не должны упустить эту историческую возможность", – говорится в письме. По его словам, коротких путей к вступлению в ЕС не существует. Ни для Грузии, ни для кого-либо еще. Эта тяжелая работа стоит того, чтобы не только стать членом Евросоюза, но, что более важно, улучшить повседневную жизнь граждан, подчеркнул Боррель. "В Грузии сильное правительство и активное гражданское общество. У нее есть все возможности для решения этой исторической задачи", – заявил Боррель. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, саломе зурабишвили , еврокомиссия, еспч, новости, тбилиси, грузия - евросоюз, грузинская мечта - демократическая грузия