https://sputnik-georgia.ru/20230913/reformirovanie-partnerskogo-fonda-v-gruzii--poslednie-novshestva-282210535.html

Реформирование "Партнерского фонда" в Грузии – последние новшества

Реформирование "Партнерского фонда" в Грузии – последние новшества

Организация теперь называется "Фонд развития Грузии" 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T09:40+0400

2023-09-13T09:40+0400

2023-09-13T09:40+0400

грузия

новости

экономика

бесик бугианишвили

вазиль худак

давид саганелидзе

партнерский фонд грузии

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный "Партнерский фонд Грузии" перешел на завершающую стадию реформы и сменил название и руководителя, говорится в сообщении организации. "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия на начальном этапе развития инвестиционных проектов. В 2021 году было принято решение о его реформировании. Официально фонд получил название "Фонд развития Грузии" и сменил директора, говорится на сайте организации.По сообщению фонда, реформированную компанию возглавит бывший директор "Фонда мира для лучшего будущего" Бесик Бугианишвили, он же будет руководить советом директоров. "Партнерский фонд" реализовал в Грузии проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов>>Сменился также и состав наблюдательный совет фонда, в который вошли Вазил Худак, Давид Саганелидзе, ранее возглавлявший "Партнерский фонд", Мераб Какулия, Автандил Силагадзе и Нана Адеишвили. Реформированный фонд будет заниматься финансирование высокотехнологичных и экологических проектов, инновационного производства и стартапами, ориентированными на экспорт. Цель фонда – реализация коммерчески устойчивых проектов, увеличение прибыли финансовых активов; использование потенциала Грузии; содействие привлечению местных и прямых иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики за счет денежного и неденежного участия; разработка или финансирование новых проектов; распоряжение собственной долей/акциями в реализованных проектах. Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в 2021 году. Было решено, что государство выйдет из наблюдательного совета фонда, и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня немного инвестиций или вовсе не финансируются. Весной 2023 года были утверждены соответствующие поправки в законодательство. Партнерский фонд до последнего времени управлял несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой. В настоящее время все системные предприятия отделились от "Партнерского фонда".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, бесик бугианишвили, вазиль худак, давид саганелидзе, партнерский фонд грузии