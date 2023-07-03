https://sputnik-georgia.ru/20230703/partnerskiy-fond-realizoval-v-gruzii-proekty-stoimostyu-18-milliarda-dollarov-279214540.html
"Партнерский фонд" реализовал в Грузии проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов
"Партнерский фонд" реализовал в Грузии проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов
При реализации проектов создано около трех тысяч новых рабочих мест, трудоустроено много молодежи 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T22:19+0400
2023-07-03T22:19+0400
2023-07-03T22:19+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
партнерский фонд грузии
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. "Партнерский фонд" является одним из крупнейших государственных финансовых институтов Грузии, который уже более десяти лет вносит особый вклад в развитие экономики страны, реализовав проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности Фонда. "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. По словам премьера, Фонд финансирует бизнесы на начальном этапе развития путем предоставления капитала, отметив, что поддержка была оказана, в том числе, проектам в сферах энергетики, высокотехнологичного производства, туристической инфраструктуры, сельского хозяйства. "Если учесть, что непосредственно участие фонда составляет более 250 миллионов долларов, это означает, что на каждый 1 вложенный доллар фонд привлек около 7 долларов местных и иностранных инвестиций, что является действительно впечатляющим результатом", – сказал премьер. Также, по информации премьера, сумма, внесенная в государственный бюджет через проекты "Партнерского фонда" и его дочерних компаний, составляет сотни миллионов лари. Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году >>Кроме того, как отметил премьер, с реализованными проектами создано около трех тысяч новых рабочих мест, трудоустроено много молодежи. Премьер затронул и завершение структурного реформирования Фонда. Парламент Грузии уже принял новый закон, который предусматривает обновление его структуры. Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в 2021 году. Было решено, что государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня немного инвестиций или вовсе не финансируются. "Правительство больше не будет представлено, министры и я больше не будем представлены в управлении фондом, но хочу, чтобы этот фонд преобразился, чтобы корпоративное управление в фонде было организовано в соответствии с лучшими мировыми стандартами и больше внимания уделялось общей инвестиционной деятельности", – сказал премьер. Как проходит реформирование "Партнерского фонда" Грузии >>На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимость. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором. Партнерский фонд до последнего времени управлял несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой. В настоящее время все системные предприятия отделились от "Партнерского фонда".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, партнерский фонд грузии
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, партнерский фонд грузии
"Партнерский фонд" реализовал в Грузии проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов
При реализации проектов создано около трех тысяч новых рабочих мест, трудоустроено много молодежи
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. "Партнерский фонд" является одним из крупнейших государственных финансовых институтов Грузии, который уже более десяти лет вносит особый вклад в развитие экономики страны, реализовав проекты стоимостью 1,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности Фонда.
"Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.
"Партнерский фонд" – один из крупнейших государственных финансовых институтов нашей страны, который уже более десяти лет вносит особый вклад в развитие экономики, в целом в привлечение инвестиций, внедрение новых технологий... На сегодняшний день общая стоимость реализованных фондом проектов составляет 1,8 миллиарда долларов", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, Фонд финансирует бизнесы на начальном этапе развития путем предоставления капитала, отметив, что поддержка была оказана, в том числе, проектам в сферах энергетики, высокотехнологичного производства, туристической инфраструктуры, сельского хозяйства.
"Если учесть, что непосредственно участие фонда составляет более 250 миллионов долларов, это означает, что на каждый 1 вложенный доллар фонд привлек около 7 долларов местных и иностранных инвестиций, что является действительно впечатляющим результатом", – сказал премьер.
Также, по информации премьера, сумма, внесенная в государственный бюджет через проекты "Партнерского фонда" и его дочерних компаний, составляет сотни миллионов лари.
Кроме того, как отметил премьер, с реализованными проектами создано около трех тысяч новых рабочих мест, трудоустроено много молодежи.
Премьер затронул и завершение структурного реформирования Фонда. Парламент Грузии уже принял новый закон, который предусматривает обновление его структуры.
Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в 2021 году. Было решено, что государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня немного инвестиций или вовсе не финансируются.
"Правительство больше не будет представлено, министры и я больше не будем представлены в управлении фондом, но хочу, чтобы этот фонд преобразился, чтобы корпоративное управление в фонде было организовано в соответствии с лучшими мировыми стандартами и больше внимания уделялось общей инвестиционной деятельности", – сказал премьер.
На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.
Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимость. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.
Партнерский фонд до последнего времени управлял несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.
В настоящее время все системные предприятия отделились от "Партнерского фонда".