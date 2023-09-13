https://sputnik-georgia.ru/20230913/skolko-osuzhdennykh-postupilo-v-vuzy-gruzii-282230298.html

Сколько осужденных поступило в вузы Грузии?

Сколько осужденных поступило в вузы Грузии?

В пенитенциарной системе был запущен проект "Цифровой университет" 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T16:00+0400

2023-09-13T16:00+0400

2023-09-13T16:00+0400

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специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Студентами высших учебных заведений Грузии по результатам Единых национальных экзаменов в этом году стали 16 осужденных, сообщает Специальная пенитенциарная служба. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, из - них 21 осужденный. Успешно сдали экзамены и стали студентами высших учебных заведений 34 843 человек. Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии>>Как отмечают в ведомстве, приоритетом для пенитенциарной службы является забота об образовании осужденных. Именно с этой целью в 2022 году в пенитенциарной системе был запущен проект "Цифровой университет". Новая платформа дает им возможность получать высшее академическое образование дистанционно, посещать лекции онлайн и интерактивно общаться с преподавателями. Число осужденных, желающих получить высшее образование в учреждениях, по данным Специальной пенитенциарной службы, с каждым годом увеличивается. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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