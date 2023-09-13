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Стихийное бедствие в регионе Гурия – гуманитарную помощь получили 860 семей
Стихийное бедствие в регионе Гурия – гуманитарную помощь получили 860 семей
В случае необходимости жителей пострадавших сел призывают обращаться на горячую линию 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Жители сел, пострадавших от стихийного бедствия в регионе Гурия на западе Грузии, продолжают получать гуманитарную помощь - за пять дней помощь получили 860 семей. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Местные власти доставляют населению продукты питания и предметы первой необходимости по мере необходимости. К указанной акции присоединились местные власти и жители районов Абаша, Сенаки, Дманиси, Тетрицкаро, Марнеули, Гардабани, Адигени и Ахалцихе, передает телеканал "Имеди".На западе Грузии борются с последствиями непогоды>>Представители местной власти в случае необходимости призывают жителей обращаться на горячую линию, которая заработала с первого же дня стихийного бедствия: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути). С самого первого дня стихии к спасательной операции в Гурии было привлечено 200 спасателей. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. Всего в безопасное место доставлено более 140 человека. Из зоны стихии переселили 105 семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, абаша, тбилиси, гурия, грузинская мечта - демократическая грузия
Стихийное бедствие в регионе Гурия – гуманитарную помощь получили 860 семей
10:42 13.09.2023 (обновлено: 10:45 13.09.2023)
В случае необходимости жителей пострадавших сел призывают обращаться на горячую линию
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Жители сел, пострадавших от стихийного бедствия в регионе Гурия на западе Грузии, продолжают получать гуманитарную помощь - за пять дней помощь получили 860 семей.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков.
Местные власти доставляют населению продукты питания и предметы первой необходимости по мере необходимости. К указанной акции присоединились местные власти и жители районов Абаша, Сенаки, Дманиси, Тетрицкаро, Марнеули, Гардабани, Адигени и Ахалцихе, передает телеканал "Имеди
".
Представители местной власти в случае необходимости призывают жителей обращаться на горячую линию, которая заработала с первого же дня стихийного бедствия: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).
С самого первого дня стихии к спасательной операции в Гурии было привлечено 200 спасателей. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. Всего в безопасное место доставлено более 140 человека. Из зоны стихии переселили 105 семей.