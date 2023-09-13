https://sputnik-georgia.ru/20230913/u-odnogo-iz-veduschikh-vuzov-gruzii-voznikli-problemy-so-zdaniem---podrobnosti-282261047.html

У одного из ведущих вузов Грузии возникли проблемы со зданием – подробности

У одного из ведущих вузов Грузии возникли проблемы со зданием – подробности

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный университет Ильи (Илиауни) и вслед за ним Институт детского развития при вузе сообщили о проблеме с зданием корпуса... 13.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный университет Ильи (Илиауни) и вслед за ним Институт детского развития при вузе сообщили о проблеме с зданием корпуса С, где располагается вуз и несколько кафедр, перед началом нового учебного года. Учеба в университете Ильи, расположенном в центральном районе Тбилиси, начинается 25 сентября, тогда же возобновит работу Институт, где функционирует Центр развития для детей и подростков с расстройством аутистического спектра, который посещают 82 ребенка. В связи с этим университет принял решение перенести учебные процессы в другие корпусы, а сам корпус закрыть. Программа развития для детей с аутизмом в Тбилиси расширилась>>В мэрии Тбилиси, которая финансирует терапию детей с РАС, уже заявили, что готовы распределить детей по другим центрам. Мэрия города полностью покрывает расходы на терапию детей с РАС, родившихся и проживающих в Тбилиси, в рамках муниципальной программы. Всего в программе зарегистрировано 1 850 детей. Между тем канцлер Илиауни Кети Лакирбая заявила, что переговоры о безболезненном распределении детей по другим центрам уже ведет и сам университет. Что касается самого здания, то, кто дал заключение о его аварийности, на данный момент неизвестно. В Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули заявили, что не проводили экспертизу здания. Государственный университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния тбилисских институтов. Под эгидой университета функционирует сразу несколько учреждений. Здание университета располагается в 11 корпусах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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