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У одного из ведущих вузов Грузии возникли проблемы со зданием – подробности
У одного из ведущих вузов Грузии возникли проблемы со зданием – подробности
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный университет Ильи (Илиауни) и вслед за ним Институт детского развития при вузе сообщили о проблеме с зданием корпуса... 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный университет Ильи (Илиауни) и вслед за ним Институт детского развития при вузе сообщили о проблеме с зданием корпуса С, где располагается вуз и несколько кафедр, перед началом нового учебного года. Учеба в университете Ильи, расположенном в центральном районе Тбилиси, начинается 25 сентября, тогда же возобновит работу Институт, где функционирует Центр развития для детей и подростков с расстройством аутистического спектра, который посещают 82 ребенка. В связи с этим университет принял решение перенести учебные процессы в другие корпусы, а сам корпус закрыть. Программа развития для детей с аутизмом в Тбилиси расширилась>>В мэрии Тбилиси, которая финансирует терапию детей с РАС, уже заявили, что готовы распределить детей по другим центрам. Мэрия города полностью покрывает расходы на терапию детей с РАС, родившихся и проживающих в Тбилиси, в рамках муниципальной программы. Всего в программе зарегистрировано 1 850 детей. Между тем канцлер Илиауни Кети Лакирбая заявила, что переговоры о безболезненном распределении детей по другим центрам уже ведет и сам университет. Что касается самого здания, то, кто дал заключение о его аварийности, на данный момент неизвестно. В Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули заявили, что не проводили экспертизу здания. Государственный университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния тбилисских институтов. Под эгидой университета функционирует сразу несколько учреждений. Здание университета располагается в 11 корпусах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Государственный университет Ильи (Илиауни) и вслед за ним Институт детского развития при вузе сообщили о проблеме с зданием корпуса С, где располагается вуз и несколько кафедр, перед началом нового учебного года.
Учеба в университете Ильи, расположенном в центральном районе Тбилиси, начинается 25 сентября, тогда же возобновит работу Институт, где функционирует Центр развития для детей и подростков с расстройством аутистического спектра, который посещают 82 ребенка.
"Согласно заключению аккредитованной экспертной компании, проведение учебно-исследовательских или других процессов в корпусе С опасно, здание не удовлетворяет требованиям сейсмоустойчивости, и его эксплуатация содержит угрозу", – говорится в заявлении Института.
В связи с этим университет принял решение перенести учебные процессы в другие корпусы, а сам корпус закрыть.
В мэрии Тбилиси, которая финансирует терапию детей с РАС, уже заявили, что готовы распределить детей по другим центрам.
"В том случае, если исходя из создавшегося положения, о котором мэрию поставили в курс дела 12 сентября, центр не сможет найти альтернативную площадь и предоставить сервисы в рамках программы, дети и подростки по их желанию будут распределены по другим центрам, и их сеансы терапии не будут прекращены", – говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Мэрия города полностью покрывает расходы на терапию детей с РАС, родившихся и проживающих в Тбилиси, в рамках муниципальной программы. Всего в программе зарегистрировано 1 850 детей.
Между тем канцлер Илиауни Кети Лакирбая заявила, что переговоры о безболезненном распределении детей по другим центрам уже ведет и сам университет.
"Институт детского развития нуждается в определенных помещениях. Например, сенсорная комната, терапевтические кабинеты. Поэтому распределить их в обычных классах не представляется возможным. Соответственно, идет процесс переговоров с различными сторонами, чтобы с учетом интересов бенефициаров и специалистов их перераспределение можно было провести максимально безболезненно", – сказала Лакирбая.
Что касается самого здания, то, кто дал заключение о его аварийности, на данный момент неизвестно.
В Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули заявили, что не проводили экспертизу здания.
Государственный университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния тбилисских институтов. Под эгидой университета функционирует сразу несколько учреждений. Здание университета располагается в 11 корпусах.