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В Грузии более 200 тысяч человек в "черном списке" должников

В Грузии более 200 тысяч человек в "черном списке" должников

Основная часть заемщиков приходится на банковский сектор 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T09:00+0400

2023-09-13T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Просрочку платежа по кредиту от 30 дней до трех лет в Грузии по данным за август 2023 года имеют 11,9% заемщиков, или 229 406 человек, сообщает медиаплатформа Commersant. Всего по состоянию на август долги финансового сектора в Грузии имеют 1 933 927 человек на общую сумму 41,6 миллиарда лари. Отмечается, что 82% заемщиков (1 585 155 человек) приходится на банковский сектор, в частности, по данным на август, они имеют кредит в банках на сумму 37,8 миллиарда лари. Просрочка по кредиту – у 7,1% заемщиков банка (112 147 человек), сообщает Commersant. Когда в Грузии пересмотрят срок на потребительские кредиты?>>Заемщиками других финансовых учреждений (микрофинансовых, кредитных организаций), регулируемых Национальным банком Грузии, являются 775 098 человек. Сумма выданных им кредитов составляет примерно 3,3 миллиарда лари. Просроченную задолженность имеют 141 654 человека. По данным Нацбанка, 21,8 тысячи человек взяли кредиты на сумму 493,5 миллиона лари от лизинговых, строительных и других компаний, из которых 4 709 человек имеют просрочку.Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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