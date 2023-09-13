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Вилли Саньоль обрушился с критикой на главного арбитра матча Норвегия – Грузия
Вилли Саньоль обрушился с критикой на главного арбитра матча Норвегия – Грузия
Согласился с замечанием грузинского тренера и наставник норвежцев Шталь Собакен 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T11:22+0400
2023-09-13T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль раскритиковал черногорского арбитра за добавление всего трех минут к основному времени матча Норвегия – Грузия в рамках квалификации Евро 2024. Сборная Грузии уступила Норвегии со счетом 1:2 в пятом матче отборочного этапа Евро-2024. Это третье поражение грузинских футболистов подряд. По словам главного тренера, во время дополнительного времени шанс отличиться был у Хвичи Кварацхелия, но сложный удар отразил норвежский вратарь Нюллан. Еще одно поражение – сборная Грузии проиграла Норвегии в рамках квалификации Евро 2024>>"После этого судья быстро завершил игру. Норвегия владела мячом больше, чем мы, особенно в первом тайме. В целом мы создали больше моментов, чем Норвегия, поэтому мы разочарованы", – отметил Саньоль. Согласился с замечанием грузинского тренера и наставник норвежцев Шталь Собакен, отметив, что критика судьи была заслуженной. Положение команд в группе А: Следующий матч сборная Грузии проведет 15 октября в Тбилиси против сборной Кипра, во главе которой стоит грузинский тренер Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, норвегия, тбилиси, кипр, вилли саньоль, хвича кварацхелия, темур кецбая
спорт, новости, грузия, норвегия, тбилиси, кипр, вилли саньоль, хвича кварацхелия, темур кецбая
Вилли Саньоль обрушился с критикой на главного арбитра матча Норвегия – Грузия
Согласился с замечанием грузинского тренера и наставник норвежцев Шталь Собакен
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль раскритиковал черногорского арбитра за добавление всего трех минут к основному времени матча Норвегия – Грузия в рамках квалификации Евро 2024.
Сборная Грузии уступила Норвегии со счетом 1:2 в пятом матче отборочного этапа Евро-2024. Это третье поражение грузинских футболистов подряд.
"Я сказал ему, что добавлять всего три минуты несправедливо. Никто не знает, сравняли бы мы счет или нет, если бы он добавил больше. Возможно, и Норвегия могла бы забить третий гол, но, думаю, мы заслуживаем некоторого уважения. Судья говорил со мной так, будто я ничего не смыслю в футболе", – сказал Саньоль.
По словам главного тренера, во время дополнительного времени шанс отличиться был у Хвичи Кварацхелия, но сложный удар отразил норвежский вратарь Нюллан.
"После этого судья быстро завершил игру. Норвегия владела мячом больше, чем мы, особенно в первом тайме. В целом мы создали больше моментов, чем Норвегия, поэтому мы разочарованы", – отметил Саньоль.
Согласился с замечанием грузинского тренера и наставник норвежцев Шталь Собакен, отметив, что критика судьи была заслуженной.
Положение команд в группе А:
Шотландия – 5 игр, 15 очков
Испания – 4 игры, 9 очков
Норвегия – 5 игр, 7 очков
Следующий матч сборная Грузии проведет 15 октября в Тбилиси против сборной Кипра, во главе которой стоит грузинский тренер Темур Кецбая.