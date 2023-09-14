https://sputnik-georgia.ru/20230914/chastnye-polety-saakashvili-za-schet-byudzheta-minoborony-snimet-grif-sekretnosti-s-kontraktov-282271324.html

Частные полеты Саакашвили за счет бюджета: Минобороны снимет гриф секретности с контрактов

Частные полеты Саакашвили за счет бюджета: Минобороны снимет гриф секретности с контрактов

Рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010-2012 годах 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T12:44+0400

2023-09-14T12:44+0400

2023-09-14T13:21+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

михаил саакашвили

georgian airways

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука мдинарадзе

лондон

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274425980_0:508:2048:1660_1920x0_80_0_0_1f8581a3174330698f358b62756ad2d1.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания контрактов, подписанных в связи с авиаперелетами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении ведомства. Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты. Речь идет о рамочном соглашение на сумму 24 млн лари, из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари. Как отмечено в заявлении, данное рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010, 2011 и 2012 годах. "Необходимо отметить, что на основании соответствующего приказа министра от 2012 года уже рассекречены два контракта, подписанные Министерством обороны Грузии с Georgian Airways. Для обслуживания указанных соглашений из бюджета министерства обороны выплачено до 14 миллионов лари", – говорится в заявлении ведомства. Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что подтвердился преступный факт в связи с тем, что Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, что, по его мнению, должно стать основанием для начала расследования. Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело>>Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили. Одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе даже потребовала, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили. Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение, касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, georgian airways, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, лондон, возвращение и арест саакашвили