https://sputnik-georgia.ru/20230914/chastnye-polety-saakashvili-za-schet-byudzheta-minoborony-snimet-grif-sekretnosti-s-kontraktov-282271324.html
Частные полеты Саакашвили за счет бюджета: Минобороны снимет гриф секретности с контрактов
Частные полеты Саакашвили за счет бюджета: Минобороны снимет гриф секретности с контрактов
Рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010-2012 годах 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T12:44+0400
2023-09-14T12:44+0400
2023-09-14T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания контрактов, подписанных в связи с авиаперелетами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении ведомства. Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты. Речь идет о рамочном соглашение на сумму 24 млн лари, из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари. Как отмечено в заявлении, данное рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010, 2011 и 2012 годах. "Необходимо отметить, что на основании соответствующего приказа министра от 2012 года уже рассекречены два контракта, подписанные Министерством обороны Грузии с Georgian Airways. Для обслуживания указанных соглашений из бюджета министерства обороны выплачено до 14 миллионов лари", – говорится в заявлении ведомства. Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что подтвердился преступный факт в связи с тем, что Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, что, по его мнению, должно стать основанием для начала расследования. Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело>>Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили. Одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе даже потребовала, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили. Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение, касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, georgian airways, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, лондон, возвращение и арест саакашвили
Частные полеты Саакашвили за счет бюджета: Минобороны снимет гриф секретности с контрактов
12:44 14.09.2023 (обновлено: 13:21 14.09.2023)
Рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010-2012 годах
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания контрактов, подписанных в связи с авиаперелетами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении ведомства.
Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты. Речь идет о рамочном соглашение на сумму 24 млн лари, из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари.
"В связи с высоким интересом общественности и распространением информации в СМИ Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания контрактов, подписанных в связи с полетами бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на воздушных судах. Указанный процесс осуществляется соответствующей комиссией в ведомстве в соответствии с законодательством", – говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, данное рассекречивание коснется соглашений, заключенных между оборонным ведомством и компанией Georgian Airways в 2010, 2011 и 2012 годах.
"Необходимо отметить, что на основании соответствующего приказа министра от 2012 года уже рассекречены два контракта, подписанные Министерством обороны Грузии с Georgian Airways. Для обслуживания указанных соглашений из бюджета министерства обороны выплачено до 14 миллионов лари", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что подтвердился преступный факт в связи с тем, что Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, что, по его мнению, должно стать основанием для начала расследования.
Между тем в основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили. Одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе даже потребовала, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили.
Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение, касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда.
По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".