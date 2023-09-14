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Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело
Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело
Выяснилось, что экс-президент тратил бюджетные деньги на личные нужды 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T11:09+0400
2023-09-14T11:09+0400
2023-09-14T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Подтвердился преступный факт в связи с тем, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, и это должно стать основанием для начала расследования, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и авиакомпанией были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты. По данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари (более 9 млн долларов), из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари.В необходимости начала следствия уверен и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили. "Думаю, что расследование должно обязательно начаться. В принципе, это должна определить Генеральная прокуратура Грузии. Я выслушал и заявления господина Гаиашвили. Думаю, что он и другие лица должны быть допрошены... Это новые обстоятельства", – заявил Цагареишвили. Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways>>>В том, что Саакашвили, будучи президентом Грузии, тратил деньги из бюджета на личные нужды, уверен и депутат от оппозиционный партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение, касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, лондон, михаил саакашвили, алеко элисашвили, georgian airways, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, возвращение и арест саакашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, лондон, михаил саакашвили, алеко элисашвили, georgian airways, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, возвращение и арест саакашвили
Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело
11:09 14.09.2023 (обновлено: 12:12 14.09.2023)
Выяснилось, что экс-президент тратил бюджетные деньги на личные нужды
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Подтвердился преступный факт в связи с тем, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, и это должно стать основанием для начала расследования, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и авиакомпанией были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты.
По данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари (более 9 млн долларов), из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари.
"Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. На фоне продолжающейся столько лет ложной кампании им пришлось признать, что Саакашвили является уголовным преступником и в этой части... Реально подтвердился новый большой преступный факт... Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования", – заявил Мдинарадзе.
В необходимости начала следствия уверен и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили.
"Думаю, что расследование должно обязательно начаться. В принципе, это должна определить Генеральная прокуратура Грузии. Я выслушал и заявления господина Гаиашвили. Думаю, что он и другие лица должны быть допрошены... Это новые обстоятельства", – заявил Цагареишвили.
В том, что Саакашвили, будучи президентом Грузии, тратил деньги из бюджета на личные нужды, уверен и депутат от оппозиционный партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
"Факт, что Саакашвили гулял туда-сюда, в том числе на принадлежащем правительству президентском самолете и использовал его для личного удовольствия... Он делал отвратительные вещи и тратил наши деньги", – заявил Элисашвили.
Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение, касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда.
По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".