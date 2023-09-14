https://sputnik-georgia.ru/20230914/festival-avtorskogo-kino-v-batumi-soberet-filmy-iz-30-stran-mira-282269090.html
Фестиваль авторского кино в Батуми соберет фильмы из 30 стран мира
Фестиваль авторского кино в Батуми соберет фильмы из 30 стран мира
Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади под открытым небом 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T13:03+0400
2023-09-14T13:03+0400
2023-09-14T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Международный батумский фестиваль авторского кино BIAFF в восемнадцатый раз пройдет на Черноморском побережье Грузии с 17 по 24 сентября, говорится в сообщении организаторов. BIAFF в этом году порадует киноманов обширной программой: на фестивале представлено 25 полнометражных художественных и документальных фильмов, а также 25 короткометражных фильмов из более чем 30 стран мира. По традиции в конкурсную секцию смотра входят художественные, документальные и короткометражные картины. Каждую из секций оценивает отдельное жюри, состоящее из международных кинематографистов. Фестиваль откроется 17 сентября в кинотеатре "Аполло" кинофильмом "Лото", который был завершен после смерти режиссера Зазы Халваши. Фестиваль архивных фильмов из разных стран мира пройдет в Грузии>>Также в этом году конкурсные (грузинские фильмы) и документальные фильмы специального показа фестиваля документального кино CINEDOC Tbilisi будут представлены в рамках Батумского кинофестиваля. Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади (под открытым небом). Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации: "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм". В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, батуми, заза халваши, тбилиси, кино
культура, грузия, культурная жизнь грузии, батуми, заза халваши, тбилиси, кино
Фестиваль авторского кино в Батуми соберет фильмы из 30 стран мира
Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади под открытым небом
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Международный батумский фестиваль авторского кино BIAFF в восемнадцатый раз пройдет на Черноморском побережье Грузии с 17 по 24 сентября, говорится в сообщении организаторов.
BIAFF в этом году порадует киноманов обширной программой: на фестивале представлено 25 полнометражных художественных и документальных фильмов, а также 25 короткометражных фильмов из более чем 30 стран мира.
По традиции в конкурсную секцию смотра входят художественные, документальные и короткометражные картины. Каждую из секций оценивает отдельное жюри, состоящее из международных кинематографистов.
Фестиваль
откроется 17 сентября в кинотеатре "Аполло" кинофильмом "Лото", который был завершен после смерти режиссера Зазы Халваши.
Также в этом году конкурсные (грузинские фильмы) и документальные фильмы специального показа фестиваля документального кино CINEDOC Tbilisi будут представлены в рамках Батумского кинофестиваля.
Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади (под открытым небом).
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации: "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм". В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.