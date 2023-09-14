https://sputnik-georgia.ru/20230914/festival-avtorskogo-kino-v-batumi-soberet-filmy-iz-30-stran-mira-282269090.html

Фестиваль авторского кино в Батуми соберет фильмы из 30 стран мира

Фестиваль авторского кино в Батуми соберет фильмы из 30 стран мира

Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади под открытым небом 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T13:03+0400

2023-09-14T13:03+0400

2023-09-14T13:03+0400

культура

грузия

культурная жизнь грузии

батуми

заза халваши

тбилиси

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24222/61/242226148_0:136:1638:1057_1920x0_80_0_0_6edf7c7109b79de5570267f426e4c9d9.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Международный батумский фестиваль авторского кино BIAFF в восемнадцатый раз пройдет на Черноморском побережье Грузии с 17 по 24 сентября, говорится в сообщении организаторов. BIAFF в этом году порадует киноманов обширной программой: на фестивале представлено 25 полнометражных художественных и документальных фильмов, а также 25 короткометражных фильмов из более чем 30 стран мира. По традиции в конкурсную секцию смотра входят художественные, документальные и короткометражные картины. Каждую из секций оценивает отдельное жюри, состоящее из международных кинематографистов. Фестиваль откроется 17 сентября в кинотеатре "Аполло" кинофильмом "Лото", который был завершен после смерти режиссера Зазы Халваши. Фестиваль архивных фильмов из разных стран мира пройдет в Грузии>>Также в этом году конкурсные (грузинские фильмы) и документальные фильмы специального показа фестиваля документального кино CINEDOC Tbilisi будут представлены в рамках Батумского кинофестиваля. Кинопоказы традиционно пройдут в кинотеатре "Аполло" и на Европейской площади (под открытым небом). Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации: "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм". В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, культурная жизнь грузии, батуми, заза халваши, тбилиси, кино