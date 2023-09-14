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Футболисты молодежного "Реала" задержаны за распространение секс-видео с подростком

Футболисты молодежного "Реала" задержаны за распространение секс-видео с подростком

В полицию обратилась мать 16-летней девушки, с которой был сексуальный контакт у одного из футболистов 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T22:40+0400

2023-09-14T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Трое совершеннолетних футболистов молодежного состава мадридского "Реала" задержаны в Испании за распространение видеороликов сексуального содержания с участием несовершеннолетней, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканалу RTVE. Расследование, по данным СМИ, инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, которую 6 сентября подала мать пострадавшей. Согласно жалобе, один из футболистов записал видео сексуального характера с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp. Отмечается, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.Двое из арестованных футболистов выступают за команду "Реал Мадрид С" (молодежная команда), а еще один – за первую резервную команду ("Кастилья").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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