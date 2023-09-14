https://sputnik-georgia.ru/20230914/na-skvoznyake-mozhno-prostuditsya--lider-mechty-o-politike-otkrytykh-dverey-nato-282275994.html

"На сквозняке можно простудиться" – лидер "Мечты" о политике открытых дверей НАТО

"На сквозняке можно простудиться" – лидер "Мечты" о политике открытых дверей НАТО

В правящей партии заговорили о минусах политики Североатлантического альянса в отношении Грузии 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T15:04+0400

2023-09-14T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что долго находиться у "открытой двери" НАТО опасно, и выразил надежду, что оставлять страну в таком состоянии не является чьей-то целью. Так Кобахидзе прокомментировал заявление генсека "Грузинской мечты", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, где он говорит: "Членство в НАТО – единственное, что защитит безопасность Грузии, мы не хотим этой открытой двери, если вы на что-то способны, примите нашу страну в альянс". Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране>>Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, каха каладзе, сша, эдуард шеварднадзе, нато, уэльс, грузинская мечта - демократическая грузия