https://sputnik-georgia.ru/20230914/posledstviya-stikhiynogo-bedstviya-na-zapade-gruzii-bolee-300-semey-podlezhat-pereseleniyu-282274770.html

Последствия стихийного бедствия на западе Грузии: более 300 семей подлежат переселению

Последствия стихийного бедствия на западе Грузии: более 300 семей подлежат переселению

Гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T13:48+0400

2023-09-14T13:48+0400

2023-09-14T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Геологи изучили 643 дома в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия, в результате чего было выявлено, что 306 семей подлежат переселению, заявил госуполномоченный в регионе Гурия Георгий Урушадзе. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. По его информации, гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям. Фактически ни в одном селе больше нет закрытых участков. "Ко всем участкам проведена как минимум пешеходная дорога. Сейчас мы работаем над тем, чтобы автомобильная дорога была готова в ближайшее время", – отметил Урушадзе. На данный момент электричество не подается 30 абонентам села Кокати, а подача природного газа приостановлена для 432 абонентов. На месте мобилизованы рабочие группы как электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, так и компании Socar Georgia Gas, которые интенсивно работают над устранением проблемы."Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии>>"Что касается начала процесса обучения в государственных школах, ни один ученик не останется без права на образование, образование является нашим главным приоритетом", – заявил Урушадзе. По ее словам, 2 октября начнутся занятия в двух государственных школах района Ланчхути – это государственные школы Чочхати и Шромисубани. В остальных школах региона учебный процесс начнется 15 сентября. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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