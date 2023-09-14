https://sputnik-georgia.ru/20230914/posledstviya-stikhiynogo-bedstviya-na-zapade-gruzii-bolee-300-semey-podlezhat-pereseleniyu-282274770.html
Последствия стихийного бедствия на западе Грузии: более 300 семей подлежат переселению
Последствия стихийного бедствия на западе Грузии: более 300 семей подлежат переселению
Гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T13:48+0400
2023-09-14T13:48+0400
2023-09-14T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Геологи изучили 643 дома в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия, в результате чего было выявлено, что 306 семей подлежат переселению, заявил госуполномоченный в регионе Гурия Георгий Урушадзе. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. По его информации, гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям. Фактически ни в одном селе больше нет закрытых участков. "Ко всем участкам проведена как минимум пешеходная дорога. Сейчас мы работаем над тем, чтобы автомобильная дорога была готова в ближайшее время", – отметил Урушадзе. На данный момент электричество не подается 30 абонентам села Кокати, а подача природного газа приостановлена для 432 абонентов. На месте мобилизованы рабочие группы как электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, так и компании Socar Georgia Gas, которые интенсивно работают над устранением проблемы."Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии>>"Что касается начала процесса обучения в государственных школах, ни один ученик не останется без права на образование, образование является нашим главным приоритетом", – заявил Урушадзе. По ее словам, 2 октября начнутся занятия в двух государственных школах района Ланчхути – это государственные школы Чочхати и Шромисубани. В остальных школах региона учебный процесс начнется 15 сентября. Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, ланчхути, тбилиси, energo-pro georgia, socar georgia gas, оползень
Последствия стихийного бедствия на западе Грузии: более 300 семей подлежат переселению
13:48 14.09.2023 (обновлено: 14:09 14.09.2023)
Гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Геологи изучили 643 дома в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия, в результате чего было выявлено, что 306 семей подлежат переселению, заявил госуполномоченный в регионе Гурия Георгий Урушадзе.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района.
"Геологами проверено 643 дома, из них на 306 написано отрицательное заключение, то есть переселению подлежат 306 семей... В гостиницу переведены 218 человек. В безопасное место переведены 514 семей", – заявил Урушадзе журналистам.
По его информации, гуманитарная помощь была оказана более 1,2 тысячи семьям. Фактически ни в одном селе больше нет закрытых участков.
"Ко всем участкам проведена как минимум пешеходная дорога. Сейчас мы работаем над тем, чтобы автомобильная дорога была готова в ближайшее время", – отметил Урушадзе.
На данный момент электричество не подается 30 абонентам села Кокати, а подача природного газа приостановлена для 432 абонентов. На месте мобилизованы рабочие группы как электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, так и компании Socar Georgia Gas, которые интенсивно работают над устранением проблемы.
"Что касается начала процесса обучения в государственных школах, ни один ученик не останется без права на образование, образование является нашим главным приоритетом", – заявил Урушадзе.
По ее словам, 2 октября начнутся занятия в двух государственных школах района Ланчхути – это государственные школы Чочхати и Шромисубани. В остальных школах региона учебный процесс начнется 15 сентября.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).