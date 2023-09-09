https://sputnik-georgia.ru/20230909/nastali-tyazhelye-dni-i-nochi---zurabishvili-o-poslednikh-sobytiyakh-v-gruzii-282108538.html

"Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии

"Настали тяжелые дни и ночи" – Зурабишвили о последних событиях в Грузии

Президент выразила соболезнования семьям погибших в зоне стихийного бедствия 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T14:33+0400

2023-09-09T14:33+0400

2023-09-09T14:49+0400

грузия

новости

происшествия

гурия

тбилиси

саломе зурабишвили

оползень

пожар

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на последние события в стране: трагедию в Гурии, где в результате оползня погибли три человека, а также пожар в здании Национального архива в Тбилиси.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Наводнение и оползни на западе Грузии: из зоны бедствия эвакуировали 62 человека>>Что касается пожара, то огонь вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории Национального архива Грузии. Пожарные боролись с огнем в здании несколько часов. Обошлось без пострадавших, огонь не распространился на другие здания Национального архива. В первую очередь в своем сообщении президент выразила соболезнования семьям погибших в зоне стихийного бедствия. По словам президента, пожар, вспыхнувший в здании архива, "разжигает болезненные чувства", с другой стороны – вызывает страх потерять прошлое и память. "И в это время, когда нам больше всего нужно задуматься о том, насколько эти трагические события случайны или, наоборот, все это результат наших действий, неподготовленности, безразличия к стране и людям… Мы продолжаем как обычно – злоба, ненависть, нетерпимость друг к другу", – завершила Зурабишвили. Спасательная операция в пострадавшем от наводнений и оползней регионе Гурия продлилась всю ночь, помощь была оказана всем местным жителям. Некоторые села региона все еще отрезаны от основных автодорог. Спасатели добирались туда пешком, чтобы оказать помощь населению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурия, тбилиси, саломе зурабишвили , оползень, пожар