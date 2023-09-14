https://sputnik-georgia.ru/20230914/prezident-gruzii-predstavila-dvukh-kandidatov-s-sovet-natsbanka-gruzii-282288546.html

Президент Грузии представила двух кандидатов с Совет Нацбанка Грузии

Президент Грузии представила двух кандидатов с Совет Нацбанка Грузии

В июне ни один из кандидатов, представленных президентом Грузии в Совет Нацбанка, не смог получить достаточного количества голосов 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T21:21+0400

2023-09-14T21:21+0400

2023-09-14T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту кандидатуры бывшего депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нану Кеинишвили и экс-главу Фонда развития Тбилиси Теймураза Хомерики на два вакантных поста в Совете Национального банка, говорится в сообщении администрации главы государства. Эта вторая попытка президента за год представить кандидатов в Совет Нацбанка. В июне 2023 года парламент Грузии провалил кандидатуры опытных лиц в банковском деле – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе и директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе.Парламент Грузии "провалил" кандидатов в совет Нацбанка>>Причиной отказа поддержать кандидатов в правящей партии назвали то, что президент единолично приняла решение, не проконсультировавшись с большинством. На сегодняшний день в совете семь членов вместо девяти, при этом из семи человек представлены – первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена.Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии