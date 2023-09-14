https://sputnik-georgia.ru/20230914/prodovolstvennye-banki-mogut-poyavitsya-v-gruzii-282262147.html

Продовольственные банки могут появиться в Грузии

Продовольственные банки могут появиться в Грузии

Продовольственные банки должны будут помочь социально незащищенным гражданам Грузии 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают проект нового закона, согласно которому магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность.Согласно проекту, речь идет только о продуктах с неистекшим сроком годности, безопасных для потребления.Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.Благотворительность и Грузия – какие фонды помогают людям?>>При этом все такие организации будут обязаны проходить авторизацию и сотрудничать с Национальным агентством продовольствия.Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными бенефециарами должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.Благотворительные организации будут обязаны руководствоваться правилами безопасности продовольствия и представлять финансовый отчет о своей деятельности.Новый закон вступит в силу только после принятия в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, парламент грузии