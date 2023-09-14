https://sputnik-georgia.ru/20230914/prodovolstvennye-banki-mogut-poyavitsya-v-gruzii-282262147.html
Продовольственные банки могут появиться в Грузии
Продовольственные банки могут появиться в Грузии
Продовольственные банки должны будут помочь социально незащищенным гражданам Грузии 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T09:00+0400
2023-09-14T09:00+0400
2023-09-14T09:00+0400
грузия
общество
новости
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250435882_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fb96fcaa765229fb4d5653f102a53dd.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают проект нового закона, согласно которому магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность.Согласно проекту, речь идет только о продуктах с неистекшим сроком годности, безопасных для потребления.Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.Благотворительность и Грузия – какие фонды помогают людям?>>При этом все такие организации будут обязаны проходить авторизацию и сотрудничать с Национальным агентством продовольствия.Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными бенефециарами должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.Благотворительные организации будут обязаны руководствоваться правилами безопасности продовольствия и представлять финансовый отчет о своей деятельности.Новый закон вступит в силу только после принятия в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250435882_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ea1a3aff8b0b16b02a870442f9c0acf7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, парламент грузии
грузия, общество, новости, парламент грузии
Продовольственные банки могут появиться в Грузии
Продовольственные банки должны будут помочь социально незащищенным гражданам Грузии
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают проект нового закона, согласно которому магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность.
Согласно проекту
, речь идет только о продуктах с неистекшим сроком годности, безопасных для потребления.
Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.
При этом все такие организации будут обязаны проходить авторизацию и сотрудничать с Национальным агентством продовольствия.
Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными бенефециарами должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.
Благотворительные организации будут обязаны руководствоваться правилами безопасности продовольствия и представлять финансовый отчет о своей деятельности.
Новый закон вступит в силу только после принятия в трех чтениях и подписания президентом.