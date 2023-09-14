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Проект модернизации железной дороги в Грузии завершится в 2024 году

Проект модернизации железной дороги в Грузии завершится в 2024 году

Среди прочего, время в пути из Тбилиси в Батуми сократится на 50 минут 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T10:20+0400

2023-09-14T10:20+0400

2023-09-14T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Осуществление проекта модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури завершится в 2024 году, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. Проект стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство нового 38-километрового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка. По данным администрации правительства, после завершения проекта грузопроходимость железной дороги возрастет в два раза. Вопрос осуществления проекта обсуждал экономический совет правительства. Кроме того, как было заявлено ранее, увеличится и скорость передвижения поездов. Например, время в пути на поезде из Тбилиси в Батуми сократится примерно на 50 минут. Сейчас поезд едет чуть больше пяти часов.Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью>>По данным правительства Грузии, уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а еще в трех завершается подготовка к сдаче работ. Кроме того, на сегодняшний день полностью завершены работы на участке Зестафони-Харагаули, завершено строительство железнодорожной инфраструктуры на станциях Дзирула и Квешхети, и в ближайшее время начнется строительство новой станции Молити и реконструкция подстанций Молити и Зестафони. Стоимость проекта – 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Успехи ГЖД Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396,7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари. Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару. Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании. Грузинская железная дорога увеличила пассажирские перевозки>>В 2022 году объем грузовых перевозок по железной дороге составил 14,8 миллиона тонн, на 21,8% больше, чем в 2021 году. 12,8% указанного объема приходится на местные перевозки, 28,6% – на международные (без учета транзита), 58,6% – на транзит. Чистая прибыль за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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