https://sputnik-georgia.ru/20230823/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-uvelichila-passazhirskie-perevozki-281562753.html

Грузинская железная дорога увеличила пассажирские перевозки

Грузинская железная дорога увеличила пассажирские перевозки

По данным ведомства, за тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 50,9% и составил 176,9 млн пассажирокилометров 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T09:01+0400

2023-08-23T09:01+0400

2023-08-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Перевозки пассажиров по железной дороге в Грузии во втором квартале 2023 года выросли на 47,4%, и составили почти 570 тысяч человек, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 50,9% и составил 176,9 млн пассажирокилометров. В апреле-июне поездами местного сообщения перевезено 560,2 тысячи пассажиров, что составляет 98,5% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 48,7% выше соответствующего показателя 2022 года. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Поездами международного сообщения перевезено 8,7 тысячи пассажиров, что 6% меньше, по сравнению со вторым кварталом 2022 года. 60,7% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 39,3%. Во втором квартале 2023 года в направлении Азербайджана пассажирских перевозок не было. Успехи ГЖД Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396,7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари. Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару. В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников >>Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании. В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари. В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари. ГЖД продолжает улучшать показатели ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2022 года свободные денежные средства на балансе организации составили 274,6 млн лари, что на 62,4 млн лари превышает доступный остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года. Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки, а также услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. Своевременная, комфортная и безопасная перевозка пассажиров – главный приоритет "Грузинской железной дороги". Компания постоянно повышает качество обслуживания и поддерживает доступные пассажирские тарифы, что является одним из ключевых факторов развития регионов страны. ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Именно с этой целью в 2016-2017 годах компания приобрела новые пассажирские поезда у швейцарской компании Stadler, которые полностью соответствуют современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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