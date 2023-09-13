https://sputnik-georgia.ru/20230913/chastnye-perelety-saakashvili-oplachivalo-minoborony-gruzii---eks-glava-georgian-airways--282236959.html

Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways

Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways

На частные визиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было потрачено 14 млн лари, сообщает СМИ 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T19:45+0400

2023-09-13T19:45+0400

2023-09-13T20:26+0400

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ираклий гарибашвили

georgian airways

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Между Минобороны Грузии и авиакомпанией Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета - это были частные и правительственные визиты, рассказал экс-глава авиакомпании Тамаз Гаиашвли в эфире телекомпании "Рустави 2". По информации телекомпании "Рустави 2", на полеты ныне заключенного экс-президента из госбюджета тратились миллионы. Так, согласно данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари. По сегодняшнему курсу - более 9 млн долларов. Только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари, утверждают СМИ. По его словам, большинство полетов носили частный характер и обходились в несколько десятков миллионов. Как считает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, специально начала фейк-кампанию о частном спецрейсе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который якобы был профинансирован из госбюджета, чтобы отвести внимание от преступлений Саакашвили. Кто и сколько заплатил за скандальный спецрейс премьера Грузии?>>Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.По словам депутата, Саакашвили привозил в Грузию за счет государства визажистов, массажистов и даже, ходили слухи, что он посещал могилу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.Каладзе: члены "Грузинской мечты" – жертвы дезинформации>>В "Едином национальном движении" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили.Как заявила одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе, все это делается для того, чтобы перекрыть важность скандала связанного со спецрейсом премьера. Депутат требует, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили. Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, georgian airways, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия