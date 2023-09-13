https://sputnik-georgia.ru/20230913/chastnye-perelety-saakashvili-oplachivalo-minoborony-gruzii---eks-glava-georgian-airways--282236959.html
Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways
Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways
На частные визиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было потрачено 14 млн лари, сообщает СМИ 13.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-13T19:45+0400
2023-09-13T19:45+0400
2023-09-13T20:26+0400
грузия
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михаил саакашвили
мамука мдинарадзе
ираклий гарибашвили
georgian airways
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Между Минобороны Грузии и авиакомпанией Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета - это были частные и правительственные визиты, рассказал экс-глава авиакомпании Тамаз Гаиашвли в эфире телекомпании "Рустави 2". По информации телекомпании "Рустави 2", на полеты ныне заключенного экс-президента из госбюджета тратились миллионы. Так, согласно данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари. По сегодняшнему курсу - более 9 млн долларов. Только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари, утверждают СМИ. По его словам, большинство полетов носили частный характер и обходились в несколько десятков миллионов. Как считает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, специально начала фейк-кампанию о частном спецрейсе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который якобы был профинансирован из госбюджета, чтобы отвести внимание от преступлений Саакашвили. Кто и сколько заплатил за скандальный спецрейс премьера Грузии?>>Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.По словам депутата, Саакашвили привозил в Грузию за счет государства визажистов, массажистов и даже, ходили слухи, что он посещал могилу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.Каладзе: члены "Грузинской мечты" – жертвы дезинформации>>В "Едином национальном движении" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили.Как заявила одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе, все это делается для того, чтобы перекрыть важность скандала связанного со спецрейсом премьера. Депутат требует, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили. Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, georgian airways, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, georgian airways, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Частные перелеты Саакашвили оплачивало Минобороны Грузии – экс-глава Georgian Airways
19:45 13.09.2023 (обновлено: 20:26 13.09.2023)
На частные визиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было потрачено 14 млн лари, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Между Минобороны Грузии и авиакомпанией Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета - это были частные и правительственные визиты, рассказал экс-глава авиакомпании Тамаз Гаиашвли в эфире телекомпании "Рустави 2".
По информации телекомпании "Рустави 2", на полеты ныне заключенного экс-президента из госбюджета тратились миллионы. Так, согласно данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари. По сегодняшнему курсу - более 9 млн долларов. Только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари, утверждают СМИ.
"Между министерством обороны и Georgian Airways оформлялись секретные соглашения. Так Михаил Саакашвили совершал рейсы, будь то частные или правительственные визиты. У него очень много рейсов в год, более 60, им совершено до 100 рейсов в год. И все они, практически 90%, были заказаны Минобороны", - рассказал Гаиашвили.
По его словам, большинство полетов носили частный характер и обходились в несколько десятков миллионов.
"Может 14, может 25 или 30 миллионов - не знаю. Я не знаю, это большие деньги. Опять же, повторяю, что, например, в 2008 году, когда был год войны, уже тогда он совершал до 60 полетов, в другие годы - 90-100", - сказал Гаиашвили.
Как считает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, специально начала фейк-кампанию о частном спецрейсе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который якобы был профинансирован из госбюджета, чтобы отвести внимание от преступлений Саакашвили.
Согласно сюжету оппозиционного "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.
"Думаю, что это заслуживает отдельного внимания, что они (Саакашвили - ред.) себе позволяли за счет госсредств, как они использовали и подстраивали под себя государство и конституцию, как они ни во что не ставили деньги людей, как все грызли, а теперь пытаются отвлечь внимание фейками ", - сказал Мдинарадзе.
По словам депутата, Саакашвили привозил в Грузию за счет государства визажистов, массажистов и даже, ходили слухи, что он посещал могилу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
В "Едином национальном движении" не верят в обвинения и в вину экс-президента Саакашвили.
Как заявила одна из лидеров партии, депутат Ани Цитлидзе, все это делается для того, чтобы перекрыть важность скандала связанного со спецрейсом премьера. Депутат требует, чтобы были рассекречены все детали уголовного дела экс-президента Саакашвили.
"Давайте говорить фактами. Если бы это было правдой, то Михаил Саакашвили уже и так в тюрьме, и они возбудили бы дело. Мы требуем, чтобы был снят гриф секретно со всего, что касается дела Михаила Саакашвили, чтобы граждане Грузии лично увидели о чем идет речь", - сказала Цитлидзе.
Одно из дел, по которым Саакашвили предъявлено обвинение касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда.
По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера".