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Ремонтные работы на одной из улиц Сабуратло в Тбилиси – изменения в схеме маршрута
Ремонтные работы на одной из улиц Сабуратло в Тбилиси – изменения в схеме маршрута
Работы на улице Мицкевича начались 1 августа и продлятся три месяца 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T16:14+0400
2023-09-14T16:14+0400
2023-09-14T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси вносит изменения в уже установленные ограничения на передвижение в связи с ремонтными работами на улице Адама Мицкевича в районе Сабуртало, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о внесении изменений в уже установленные ограничения на дорожном участке от пересечения улиц Тандзия и Мицкевича до пересечения улиц Ташкента и Мицкевича. Изменения войдут в силу с 00:00 часов 15 сентября. Это означает, что автомобили смогут двигаться в одностороннем порядке только с улицы Ташкента в сторону улицы Тандзия, а передвижение в направлении улицы Ташкента с улицы Тандзия будет возможно через проспект Александра Казбеги и улицы Давида Гамрекели и Арчила Цагарели. Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей>>Что касается общественного транспорта, то автобус №347 во время передвижения по маршруту с плато Нуцубидзе I в сторону Вокзальной площади больше не будет двигаться с проспекта Казбеги на улицы Тандзия и Мицкевича. В частности, автобус продолжит свой путь по проспекту Казбеги, после чего через улицу Давида Гамрекели соединится с улицей Мицкевича, а с проспекта Пекина он будет двигаться по установленному маршруту. Кроме того, изменения вносятся и для микроавтобуса №497. В частности, двигаясь от поселка Ведзиси в направлении Букиас Баги, он проедет улицу Тандзия от улицы Ионы Вакели, развернется у пересечения улицы Саирме, после чего вместо улицы Мицкевича продолжит движение по проспекту Казбеги и соединится с улицей Сулхана Цинцадзе через улицу Гамрекели. При движении в обратном направлении схема движения микроавтобуса не изменится. Дорожные работы на улице Мицкевича начались 1 августа и продлятся в течение трех месяцев. В рамках проекта на территории площадью порядка 20 тыс. квадратных метров уложат асфальт, обустроят водосточную сеть, тротуары и пандусы. Также будет установлена система внешнего освещения. Работы включают и восстановление коммуникационных сетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Ремонтные работы на одной из улиц Сабуратло в Тбилиси – изменения в схеме маршрута
16:14 14.09.2023 (обновлено: 16:21 14.09.2023)
Работы на улице Мицкевича начались 1 августа и продлятся три месяца
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси вносит изменения в уже установленные ограничения на передвижение в связи с ремонтными работами на улице Адама Мицкевича в районе Сабуртало, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о внесении изменений в уже установленные ограничения на дорожном участке от пересечения улиц Тандзия и Мицкевича до пересечения улиц Ташкента и Мицкевича.
Изменения войдут в силу с 00:00 часов 15 сентября. Это означает, что автомобили смогут двигаться в одностороннем порядке только с улицы Ташкента в сторону улицы Тандзия, а передвижение в направлении улицы Ташкента с улицы Тандзия будет возможно через проспект Александра Казбеги и улицы Давида Гамрекели и Арчила Цагарели.
Что касается общественного транспорта, то автобус №347 во время передвижения по маршруту с плато Нуцубидзе I в сторону Вокзальной площади больше не будет двигаться с проспекта Казбеги на улицы Тандзия и Мицкевича.
В частности, автобус продолжит свой путь по проспекту Казбеги, после чего через улицу Давида Гамрекели соединится с улицей Мицкевича, а с проспекта Пекина он будет двигаться по установленному маршруту.
Кроме того, изменения вносятся и для микроавтобуса №497.
В частности, двигаясь от поселка Ведзиси в направлении Букиас Баги, он проедет улицу Тандзия от улицы Ионы Вакели, развернется у пересечения улицы Саирме, после чего вместо улицы Мицкевича продолжит движение по проспекту Казбеги и соединится с улицей Сулхана Цинцадзе через улицу Гамрекели. При движении в обратном направлении схема движения микроавтобуса не изменится.
Дорожные работы на улице Мицкевича начались 1 августа и продлятся в течение трех месяцев.
В рамках проекта на территории площадью порядка 20 тыс. квадратных метров уложат асфальт, обустроят водосточную сеть, тротуары и пандусы. Также будет установлена система внешнего освещения. Работы включают и восстановление коммуникационных сетей.