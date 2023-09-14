https://sputnik-georgia.ru/20230914/rosh-a-shana-2023-traditsii-kak-prazdnuyut-evreyskiy-novyy-god-282284733.html

Рош а-Шана 2023: традиции, как празднуют еврейский Новый год?

Рош а-Шана 2023: традиции, как празднуют еврейский Новый год?

Рош а-Шана – еврейский Новый год в 2023-м наступит 15 сентября с заходом солнца 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T17:42+0400

2023-09-14T17:42+0400

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Как празднуют Рош а-Шана, о традициях еврейского Нового года, читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют? По традиции Рош а-Шана наступает, когда хозяйки вечером зажигают свечи. После этого глава семьи совершает кидуш – это еврейский обряд освящения над бокалом вина, а все присутствующие, желая друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", начинают праздновать. В еврейский Новый год по традиции на праздничный стол подают особый набор продуктов "симаним", что означает знаки. По еврейскому обычаю, каждый из этих продуктов является просьбой к Всевышнему начать Новый год с добрых примет. По традиции праздничное застолье завершают благословением – евреи благодарят Господа за еду, землю Израиля, город Иерусалим и все хорошее, что ежедневно получают от Бога. Рош а-Шана: какого числа отмечают еврейский Новый год в 2023?>>Праздничную службу в синагоге проводят первого Тишрея утром. В это время по традиции трубят в шофар. Если Рош а-Шана выпадает на "Шаббат" (субботу), как в 2023 году, в рог не трубят, так как в перечень запрещенной "работы" входит и игра на музыкальных инструментах. Любая работа, кроме приготовления еды, запрещена в первые два дня еврейского Нового года. В первый день еврейского Нового года, во второй половине, иудеи по традиции идут к водоему и бросают в воду хлебные крошки, как бы символически скармливая рыбам свои грехи. В Рош а-Шана по традиции друг друга приветствуют фразами "Шана Това" (Хорошего года) или "Лешана това, тикатев ветехатем" (Дай Бог, чтобы вы были записаны в Книге жизни на счастливый год, и чтобы эта запись была скреплена печатью). По традиции в еврейский Новый год иудеи дарят друг другу подарки, а родным людям, которые далеко живут, отправляют посылки и открытки. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , общество, справки , израиль, иерусалим